Gracia De Torres Vargas: afrodisiaca in un mare da sogno (FOTO)

Gracia De Torres è al mare in un paradiso terrestre? Risponde su Instagram ai fan impazziti nel vederla così, lascia tutti senza parole

In questo momento storico i viaggi sono off limits e chi ne risente di più è la cerchia di vip che era solita spostarsi da una parte all’altra del mondo. Su Instagram molti personaggi dello spettacolo pubblicano foto in posti lontani, e alcuni fan si domandano se siano solo ricordi. Così Gracia De Torres, sentendosi chiamata in causa, ha voluto rispondere ai follower che l’hanno tartassata di domande in questi ultimi giorni. La risposta lascia tutti senza parole.

Gracia De Torres: cosa ha risposto ai fan? FOTO

Seguita da quasi cinquecento mila follower, Gracia de Torres fa impazzire i fan con delle foto sensazionali su Instagram che fanno girare la testa a chiunque le guardi. Ad ogni pubblicazione è gara di like e commenti da parte dei più interessati che non perdono occasione di dire la sua. All’ultimo post fa da cornice un posto afrodisiaco: mare, spiaggia e palme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

“Non sono lì adesso. Evitare insulti vari” rassicura Gracia. Stesa su una spiaggia deserta la modella mostra le sue forme a tutto il web. Non è la prima volta che pubblica foto di vecchi viaggi, la nostalgia sta prendendo il sopravvento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)

Gracia De Torres sa come conquistare il web ed ogni sua foto fa girare la testa. Davanti ad una bellezza del genere non servono parole.