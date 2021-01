Guendalina Tavassi. Ex concorrente del Grande Fratello si riscopre influencer su Instagram con oltre un milione di follower

Guendalina Tavassi: sicuramente vi ricordate di lei se i reality sono il vostro pane quotidiano. Ha preso parte, infatti, all’undicesima stagione del Grande Fratello. Il popolare programma non l’ha vista arrivare alle fasi finale e di conseguenza nemmeno alla vittoria, ma le ha donato grande notorietà.

Non contenta, qualche tempo dopo l’abbiamo ritrovata naufraga della nona edizione dell’Isola dei Famosi. Poi varie ospitate in diversi show televisivi fra i quali l’immancabile Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso.

Guendalina si reinventa opinionista e influencer su internet. Lei stessa ha raccontato più volte della sua infanzia vissuta tra alti e bassi. Il divorzio dei suoi genitori avvenuto in tenera età l’ha segnata particolarmente. Affidata al padre, ha avuto un rapporto pessimo con la madre che si è sanato con il tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

L’ex gieffina utilizza molto i social network, soprattutto Instagram che è un vero e proprio mezzo di lavoro.

Guendalina Tavassi pubblica spesso fotografie in cui pubblicizza vari prodotti e non solo. Spesso appaiono immagini della sua vita privata, degli hobby, sport, vacanze e della sua famiglia.

Nel suo ultimo post ha pubblicato una foto in cui appare in primissimo piano con una scollatura incontenibile. “Du palle” – scrive in didascalia, come a sottolineare il senso di noia dovuto alla forzatura di dover stare rinchiusi in casa in quest’era di pandemia. Negozi e locali cn le saracinesche abbassate, è facile, quindi, lasciarsi andare alla pigrizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Concordano con lei i suoi fan, ma c’è chi non riesce a non sottolineare la prorompenza fisica della propria beniamina, scrivendo ironicamente: “Du bombe”. Non è tutto merito di madre natura, come lei stessa non ha mai nascosto, ma la base c’è ed è un incanto.