I Fatti Vostri, trovato il sostituto di Magalli? Il retroscena

I Fatti Vostri. Fine di un’era. A quanto pare lo storico conduttore della trasmissione verrà sostituito in un imminente futuro. Scopriamo da chi

Fine di un’era per quanto riguarda il popolare e longevo programma I Fatti Vostri? A quanto pare si. Sembra, infatti, che assisteremo presto a un inaspettato cambio di guardia che vedrà la sostituzione di Giancarlo Magalli al timone della conduzione.

La trasmissione, ideata da Michele Guardì, ha scritto indiscutibilmente una pagina di storia della televisione italiana. Va in onda ormai da più di 30 anni. La prima puntata risale al 3 dicembre 1990. Il presentatore all’epoca era il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi; al suo fianco c’era proprio Magalli che lo sostituì del tutto in un secondo momento.

Nel corso degli anni si sono avvicendati altri volti noti del piccolo schermo: Alberto Castagna, Massimo Giletti, Gigi Sabani, Paola Saluzzi, Roberla Capua, Michele La Ginestra. Una costante, però, ha sempre caratterizzato la messa in onda de I Fatti Vostri: il ritorno periodico di Giancarlo Magalli che, fino ad oggi, non si è mai distaccato del tutto.

Dal 2003 al 2008 cambiò titolo, stesso format ma il nome era Piazza Grande. Poi una pausa di due anni per ritornare alle origini nel 2009.

LEGGI ANCHE —–> Challenge su TikTok, non ce l’ha fatta la bambina ricoverata in ospedale – Video

I Fatti Vostri. A chi lascerà il posto Giancarlo Magalli?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Daniele in studio si ferma e lascia tutto: “Ora basta però”

Con lo scoop della sostituzione di Giancarlo Magalli in molti hanno pensato a un ritorno di Adriana Volpe. La conduttrice si allontanò dal programma in seguito a una querelle molto accesa proprio con il presentatore romano con il quale, ormai, era diventato impossibile lavorare. Conduce adesso Ogni Mattina sul canale emergente Tv8.

A quanto pare non la rivedremo a I Fatti Vostri. Ne è certo Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, che toglie il nome della Volpe dalla lista dei papabili e scrive: “Avvisate Giancarlone Magalli che qualcuno ha messo gli occhi sulla sua poltrona a I Fatti Vostri. E no, non si tratta di Adriana Volpe. Chi sarà?”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Sottile (@salvosottile_)

Il nome più gettonato è quello di Salvo Sottile. Il giornalista palermitano ha una lunga carriera come cronista e un’ottima preparazione come conduttore, seguito e amato dal pubblico da anni. Proprio all’interno de I Fatti Vostri propone attualmente la rubrica In difesa del consumatore.