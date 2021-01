I Soliti Ignoti ed Eleonora Daniele: cosa è successo alla presentatrice

Eleonora Daniele nell’insolita veste di concorrente de I Soliti Ignoti. Cosa è successo durante la trasmissione condotta da Amadeus

I soliti Ignoti è un fortunatissimo format televisivo che va in onda ormai sui nostri schermi dal 2007. Il primo a prenderne il timone fu il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi. Adesso la conduzione è affidata all’altrettanto simpatico e amato Amadeus.

Il gioco prevede sicuramente una buona dose di intuito ma anche capacità d’osservazione e talento nel cogliere i minimi particolari. Lo scopo è quello di abbinare otto identità, per fama o per professione, agli otto personaggi che sfileranno di volta in volta davanti al concorrente di turno. Una fase successiva in più serve a incrementare la difficoltà: bisognerà infatti associare un personaggio extra, legato da vincoli di parentela, a una delle precedenti 8 identità.

Se il concorrente abbina correttamente il congiunto all’ignoto, porta a casa un bel gruzzolo. Ultimamente sta andando in onda una versione speciale in cui sono concorrenti personaggi del mondo dello spettacolo. Il ricavato verrà donato ad enti con scopi benefici.

L’ultima protagonista del programma è stata Eleonora Daniele. Com’è andata la sua avventura?

I Soliti Ignoti. La prova di Eleonora Daniele

Durante la puntata di venerdì 22 gennaio, la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, è stata ospite di Amadeus e si è cimentata nel gioco de I Soliti Ignoti.

Ha disputato una discreta prova, mettendo in saccoccia ben 8mila euro. “Questa cifra sarà devoluta all’ospedale Spallanzani di Roma” – ha ricordato il futuro presentatore della prossima edizione del Festival di Sanremo. “Mi dispiace che non siano tantissimi, ma sono comunque felice di aiutare l’ospedale Spallanzani”– ha aggiunto Eleonora Daniele.

La vincita andrà ad aggiungersi alla cifra record che è riuscita ad accaparrarsi la showgirl Justine Mattera che, grazie alla sua intuizione, il giorno prima ha messo da parte 100.000 euro.