Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 25 gennaio: prima puntata

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 25 gennaio: conoscete Luigi Alfredo Ricciardi, ispettore di polizia degli anni Trenta.

Andrà in onda a partire da lunedì 25 gennaio su Rai 1 la fiction ispirata al romanzo Il Commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni. La serie segue le vicende di Luigi Alfredo Ricciardi, detective della Napoli degli anni Trenta. Mentre il regime fascista comincia ad insinuarsi ad ogni livello della vita e della società, Ricciardi fa da giustiziere a morti cruente rimaste irrisolte, avvalendosi del potere ereditato dalla madre di vedere fantasmi e sentirne l’ultimo pensiero avuto in vita.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 25 gennaio: “Il senso del dovere”

Dalle anticipazioni scopriamo che la prima puntata de Il Commissario Ricciardi si chiamerà Il senso del dolore e vedrà Ricciardi (Lino Guanciale) alle prese con la morte di un tenore. L’assassinio dell’uomo, volto noto dell’epoca molto vicino al Duce, porterà il detective a fare la conoscenza di nuovi ed emblematici personaggi. Tra questi Livia, scaltra moglie del tenore, misteriosa ed incredibilmente affascinante. Non mancheranno ovviamente i depistaggi e gli inconvenienti tipici di ogni poliziesco che si rispetti.

La programmazione Rai prevede la messa in onda di sei episodi tratti da sei diversi racconti con protagonista Ricciardi. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 25 gennaio in prima serata alle 21.25.