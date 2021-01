Kasia Smutniak: vivido ricordo dal set, “la bellezza che abbonda” – VIDEO

Il ricordo sul set dell’attrice Kasia Smutniak fa sperare bene: un vero inno alla bellezza ed al Made in Italy.

La carismatica attrice Kasia Smutniak, icona di semplicità e naturalezza, ha da poco pubblicato un video che risveglia molteplici ricordi. Attraverso un’istantanea in movimento si ripercorrono i passi dell’artista nei panni di “Sara”, un personaggio che sa prendere le proprie decisioni, una donna che ha moltissima consapevolezza e che nella sua vita ci si rispecchia in un realissimo estratto delle tipiche dinamiche familiari. Si tratta di una pellicola diretta dal cantautore e regista Luciano Ligabue, ed uscita nelle sale nel 2016.

Kasia Smutniak: il “made in Italy, sotto queste lune…”

Made in Italy è un film in cui durante le riprese Kasia è in stretta compagnia di un altro celebre attore Stefano Accosi. Entrambi sono una coppia che vive la propria crisi, la propria storia. Lui interpreta il protagonista maschile, Enrico è un ruolo che è stato permeato dagli ’80, dalle sue musiche, una scelta voluta dallo stesso regista. “E’ un personaggio che ama la vita, che ha dei valori” dirà Accorsi in un’intervista sul suo personaggio.

“Non è soltanto una storia d’amore tra Enrico e Sara, è anche una storia d’amore con questo Paese, una storia difficile” aggiungerà ancora. Una frase che in questo momento sembra rispecchiare per alcuni versi le dinamiche della penisola, una situazione di difficoltà ma che può essere affrontata. E forse è proprio il messaggio che oggi Kasia ha voluto riproporre.