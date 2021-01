Laura Chiatti: l’importanza di osare e la bellezza, tutto in una sola FOTO

L’attrice Laura Chiatti ricorda ad i suoi ammiratori l’importanza di osare sempre, la modalità è del tutto inaspettata.

La bionda attrice di origini umbre e grande amante delle musiche di Lucio Battisti, si è sempre dimostrata una vera fan dei sentimenti autentici, sia nel corso della sua carriera, interpretando ruoli di grande spessore, che nella sua vita privata. In una passata intervista è lei stessa ad elogiare i sentimenti potenti, quelli che riescono a travolgere diverse generazioni, un po’ quelli rappresentati nei film di Alberto Sordi, Marcello Mastroianni… Il ritratto di Laura Chiatti si addice molto bene a quello di una tradizionalissima romantica, impossibilitata a soffermarsi sulla superficie delle cose.

Laura Chiatti ed il suo mantra: “osare sempre”

“Ricordati di osare sempre. Anche con i venti contrari”. Sono le parole con le quali Laura accompagna il suo ultimo contenuto su Instagram. Si tratta di versi dal significato sottile ma alquanto diretto, che naufragano con facilità nel cuore dei suoi ammiratori. Lo scatto volutamente in bianco e nero mostra l’attrice in tenuta comoda all’insegna della libertà assoluta. In canotta e slip sembra quasi voler dire: “non mi importa“.

Il commento di un fan di Laura potrebbe fare in men che non si dica il pieno di like, vista l’attinenza dei contenuti con il restante dei pareri. “La più bella del cinema italiano” recita il ragazzo poco dopo la pubblicazione dello scatto. Peccato per la troppa luce che illumina il suo volto, ma ciò non toglie che sia un’effetto voluto e metaforico. Chissà, lei resta comunque e “sempre bellissima“.