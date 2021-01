Letizia di Spagna e l’abito effetto seconda pelle con i cuissardes: l’outfit più seducente dell’Inverno 2021

Abito super fasciante e stivali altissimi: Letizia di Spagna ci insegna come sedurre in questo Inverno 2021 con un outfit che lascia a bocca aperta.

Letizia di Spagna torna ad apparire in pubblico ma indossando un outfit che avevamo già visto lo scorso febbraio alla consegna dei National Research Awards 2019.

E’ un look che gioca di contrasti, minimale ma allo stesso tempo raffinatissimo che spicca per un dettaglio particolarmente seducente: gli stivali cuissardes in camoscio.

Purtroppo tutti sappiamo che il 2020 è stato un anno molto difficile. Anche la Casa Reale in Spagna si è vista messa a dura prova a causa del numero di contagi.

La Regina non si è vista dal 6 gennaio e questo ha suscitato una certa irrequietezza tra i sudditi.

Un po’ di comprensione per la moglie di Felipe, che nel 2020 è stata la sovrana più impegnata d’Europa: tra la bufera Filomena, le tensioni a Palazzo con la suocera Sofia di Lorena, l’esilio volontario ad Abu Dhabi del Re Juan Carlos a cui la Regina ha fatto rompere i rapporti con le figlie Leonor e Sofia, Letizia di Spagna ha dovuto rinunciare alle sue apparizioni in pubblico per sbrigare altre faccende.

Negli ultimi giorni, a Madrid, Letizia di Spagna ha presieduto la riunione Comité de Dirección de Fundación Telefónica per mettere a punto i nuovi progetti benefici del 2021.

L’outfit di Letizia di Spagna per il suo ritorno in pubblico

Rinunciando al classico tailleur, la Regina ha scelto di indossare per l’occasione un lungo abito blu scuro caratterizzato da un collo alto asimmetrico, firmato Cos.

L’abito è estremamente fascinate ed esalta la figura di Letizia di Spagna, così come la cintura di Burberry ne sottolinea la vita sottile.

Ma il tocco più seducente dell’outfit non è tanto l’abito quanto l’accessorio per eccellenza che vi è stato abbinato: un paio di stivali cuissardes altissimi e dall’effetto collant. Gli stivali sono firmati Magrit, un brand molto amato dalla Regina.

Per proteggersi dal freddo della stagione, Letizia di Spagna sceglie un giaccone a cappa, nero ed ampio, firmato Hugo Boss.

Trucco leggero e naturale, capelli lisci e gioielli minimali rendono questo outfit regale semplice ma assolutamente degno di nota.

Indubbia ed indiscussa è l’estrema classe che contraddistingue Letizia di Spagna: un look già visto, è vero, ma anche quest’anno ci dimostra di essere un’icona di stile che tutte le fashion victims terranno come punto di riferimento.