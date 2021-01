La Lombardia già da domani potrebbe passare in zona arancione. I tecnici della regione avevano inviato dei dati parziali che avevano falsato l’indice Rt

La Lombardia già da domani potrebbe diventare zona arancione. La decisione arriva dopo che la stima dell’indice Rt della Lombardia è stata cambiata perché la Regione ha modificato i dati inviati all’Iss sul numero dei pazienti sintomatici. La situazione quindi della città meneghina potrebbe cambiare e a farlo sapere è l’Istituto Superiore di Sanità tramite una nota.

LEGGI ANCHE — Bollettino del 22 gennaio: in calo i ricoveri nelle terapie intensive

Lucarelli: “Lombardia una settimana in zona rossa per errore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

LEGGI ANCHE — Coronavirus, Iss: scende a 0,97 l’indice Rt, mantenere le misure – VIDEO

“Cosa abbiamo fatto di male noi lombardi?” E’ questo l’inizio del post pubblicato questa mattina da Selvaggia Lucarelli. La giornalista su Instagram ha voluto sottolineare come la Lombardia sia stata penalizzata per una settimana dalla zona rossa. I tecnici della regione avevano inviato dei dati parziali che avevano falsato l’indice Rt. Un errore grossolano per una regione che non ha nessuna intenzione di fermarsi ma anzi vuole ripartire.

Poi il post continua: “La Lombardia rimane zona rossa una settimana in più. Fontana ulula che è una punizione. La Moratti fa ricorso al TAR. Intanto fanno notare che i numeri sono quelli, c’è poco da fare. Fontana ricontrolla i numeri: il numero delle persone che hanno avuto i primi sintomi tra il 15 e il 30 dicembre passa da 14.180 a 4.900. Allora rimandano i numeri, rettificando. Nel frattempo 10 milioni di persone sono rimaste in zona rossa una settimana in più”.

Sia il presidente della regione Attilio Fontana sia la vicepresidente Letizia Moratti hanno negato che i dati fossero sbagliati, ma la notizia è stata confermata in un lungo comunicato stampa diffuso dal ministero della Salute. Motivo per cui il post della Lucarelli si conclude in modo ironico: “Dopo Gallera, sarebbe ora che sbloccassero le ferie anche a Fontana“.

Nelle prossime ore quindi il ministro alla Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza per riportare la Lombardia in “zona arancione”, in cui le restrizioni sono meno stringenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La sfida contro il virus è ancora dura. Ma questa settimana, in Italia, abbiamo nuovamente Rt sotto 1. È un risultato… Pubblicato da Roberto Speranza su Sabato 23 gennaio 2021

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina tramite i suoi profili istituzionali sui social, fa sapere che anche se la sfida contro il coronavirus è ancora dura, l’Italia ha nuovamente un Rt sotto 1. “È un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno funzionato. Dobbiamo continuare sulla strada della prudenza per resistere nelle prossime settimane e intensificare ancora la campagna di vaccinazione”.