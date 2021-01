Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, scontro ad Amici: è guerra aperta. Le due docenti hanno nuovamente discusso sulla permanenza di Rosa nella scuola di Maria De Filippi

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici 20 e i ragazzi si stanno preparando sempre di più ora che il serale si sta avvicinando. Non tutti riusciranno ad ottenere la maglia che li porterà in prima serata e stanno lavorando duramente sperando di riuscire ad ottenerla. Oramai è partita la lotta, sono tutti contro tutti e perfino i professori difendono a spada tratta i loro allievi e attaccano quelli degli altri. Così sta succedendo tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Amici 20, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: è lite ancora

Oggi Rosa doveva esibirsi con un suo cavallo di battaglia e Alessandra ha chiesto alla sua collega se fosse pronta la famosa coreografia di danza classica che ha chiesto alla ragazza di preparare già da qualche settimana. Lorella ha difeso la ragazza dicendo che, dovendosi preparare per la sfida, ha accantonato la preparazione della coreografia per potersi concentrare. Qui è partito uno scontro durissimo tra le due docenti, hanno cominciato ad urlarsi contro mentre Rosa era lì in attesa di esibirsi.

Alessandra ci ha tenuto a ripetere che questo suo atteggiamento protettivo con i ragazzi non porterà a niente di buono e Lorella ha risposto a tono. Le due sono davvero ai ferri corti: riusciranno a trovare un punto di incontro?