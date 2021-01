Ludovica Pagani, il davanzale è da denuncia: fuori tutto, che bellezza – FOTO

Ludovica Pagani accende l’entusiasmo del popolo di Instagram e propone un top con reggiseno a balconcino molto “provocante”…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La showgirl e soubrette, amante del calcio, Ludovica Pagani ha conquistato davvero tutti su Instagram, con un primo piano degno di apprezzamento e virtuosismi. Non è la prima volta che la “reginetta” calcistica spinge i follower nel limbo delle perplessità, nello scegliere la posa giusta e accattivante che fa apposta per loro.

Sempre più glamour, Ludovica ha saputo destreggiarsi alla grande tra tv e radio, per ritagliarsi un posto di privilegio tra le showgirl e web influencer d’Italia. Una come lei può vantare di un “quid” in più d’intelligenza e caparbietà intellettuale, grazie al titolo di laurea, conseguito nelle aule dell’Università più frequentata di Milano.

Poi ha iniziato la carriera, facendosi conoscere per strada, scortata da organizzatori di eventi sociali, che hanno “sfidato” persino la libidine dei maschietti

Ludovica Pagani immortala il meglio di sè su Instagram: da brividi

Non si vedeva da tempo la bellissima e affascinante, Ludovica Pagani, tra le prime pagine dei social network. Oggi è apparsa davvero unica e inimitabile, raccogliendo consensi e approvazioni da ogni dove. La Leotta è dunque avvisata anche in questo 2021, rivale di sempre della Pagani, nella battaglia al “tiro dagli undici metri”.

L’ex volto di Sky Sport ha da sempre affascinato opinionisti e giornalisti e da quando è uscita fuori da questo mondo ha sempre coltivato il “modello” calcistico, come passione, suscitando suspance e fantasie sensuali. In attesa di un nuovo incontro con il suo popolo in fermento, Ludovica contribuisce ad arricchire il proprio profilo Instagram di scatti davvero “provocanti“.

L’ultimo in ordine di tempo garantisce una bellezza sublime, con alla base un bagaglio di curve incontenibili, custodite a “bomba”, in un reggiseno a balconcino. Lo spettacolo per gli appassionati è appena iniziato e chissà se Ludovica Pagani continuerà a sorprendere in futuro con pose affascinanti come questa, dove vi è fuori tutto e non lascia spazio alle parole