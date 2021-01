Lutto per lo chef Cannavacciuolo: “Era una persona speciale”

Cosa sappiamo di Antonino Cannavacciuolo fuori dalla cucina? Oggi parliamo di un lutto che ha colpito lo chef napoletano tempo fa

Da un paio di settimane è iniziata la nuova stagione di Master Chef che vede tra i giudici ormai volti storici del programma. Tra questi c’è lo chef Antonino Cannavacciuolo che con la sua ironia e le sue capacità comunicativa riesce sempre a farsi capire dai concorrenti. Originario della penisola sorrentina, oggi gestisce il suo ristorante Villa Crespi e in televisione lo vediamo attivo anche su Cucine da incubo e Antonino Chef Academy. Ospite all’ultima puntata di Domenica In, il cuoco napoletano si è lasciato andare raccontando anche qualche retroscena della sua vita. Un lutto in particolare lo ha colpito.

Chef Cannavacciuolo: qual è il lutto di cui parla?

“E’ successo venticinque anni fa, ero giovane, ma mi è rimasta dentro in modo forte. E’ il mio angelo custode”, ha raccontato Cannavacciuolo, che ha anche confessato di alzare spesso gli occhi al cielo durante la giornata per cercarla: “La cerco prima di ogni sfida che devo affrontare, anche prima di entrare qui dentro. C’è un legame speciale”. Lo chef si lascia andare alla domande della zia Mara, senza paura o vergogna, e con queste parole si riferisce alla perdita della nonna, una persona molto speciale per lui. “Non vedeva mai il male, era sempre pronta ad aiutare gli altri” ha spiegato.

Antonino è una persona dai grandi valori che la sua famiglia gli ha tramandato. La sua bravura, la sua educazione e il suo talento l’hanno reso una persona di successo.