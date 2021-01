Marrone e Amoroso unite dalla musica e dalle delusioni d’amore

Emma Marrone dopo il lungo periodo da single ha rimparato ad amarsi. Stessi sentimenti anche per la collega Alessandra Amoroso anche lei messa a dura prova da una delusione d’amore.

Pezzo di cuore, è il titolo del nuovo duetto firmato da Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due colleghe e amiche, ex vincitrici di Amici, in questi giorni sono al centro del mirino. Le cantanti hanno rilasciato un’intervista a DiPiù raccontando il loro percorso e alcuni dettagli della loro vita sentimentale. A seguito del periodo di lockdown entrambe hanno vissuto momenti difficili. In particolare Emma ha raccontato di aver sentito una grande solitudine.

“Mi è mancato sentirmi amata. Sono single da due anni. Oggi le donne studiano, viaggiano e sono indipendenti. E’ difficile trovare uomini che accettino questo, io li terrorizzo. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio modificare la mia visione dell’amore”, il commento della Marrone.

Parole amare come le delusioni sentimentali vissute dalla cantante. In particolare la rottura con il ballerino Stefano De Martino, legatosi poi a Belen Rodriguez, ha segnato profondamente la cantante. Dopo alcune relazioni giunte al capolinea seguite dalla difficile malattia vissuta dal Emma. Ma ora la cantante ha voglia di innamorarsi di nuovo. Nonostante le paure la speranza rimane: “So che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”, commenta Emma.

Marrone e Amoroso riscoprono l’amore per se stesse

Emma non è la sola ad aver problemi di cuore. Anche la sua collega Alessandra Amoroso ha vissuto un periodo complicato. Durante l’intervista a Dipiù ha raccontato come la relazione con l’autore televisivo Stefano Settepani sia giunta al capolinea. La cantante ha pertanto vissuto il periodo di lockdown in totale solitudine. Situazione che l’ha portata a chiudersi in se stessa.

Elemento positivo l’amicizia con Emma. Le due cantanti si sono unite ancora di più dando vita al nuovo singolo.

Un brano in cui Emma e Alessandra hanno raccontano un lato differente dell’amore. Entrambe hanno compreso dopo le delusioni che è necessario mettersi al primo posto e amare se stesse.