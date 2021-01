Massimo Cannoletta sull’addio a L’Eredità: “Sono le logiche televisive”

Massimo Cannoletta, il famoso campione de “L’Eredità,” è stato tra gli ospiti in collegamento con il programma “Uno mattina in famiglia” condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta

Il campione di tante edizioni de “L’Eredità” Massimo Cannoletta è stato ospite questa mattina durante il programma “Uno mattina in famiglia”, condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. Cannoletta si è ritirato dopo due mesi di partecipazione al quiz condotto da Flavio Insinna, 51 puntate in cui ha vinto tanto. Il giornalista e conduttore della trasmissione di Rai Uno gli ha fatto i suoi più sentiti complimenti e poi ha aggiunto: “Ci sono stati figuranti passati nel nostro programma che sono diventati poi degli apprezzati giornalisti. Mi auguro che un apprezzato campione de L’Eredità possa trovare un ‘posto al sole’, possa avere una ‘cittadinanza televisiva’ qui o altrove…”. Per Tiberio Timberi si tratta di una persona che ha molto da dire. Monica Setta gli ha fatto eco nei complimenti, affermando che il campione de “L’Eredità” se lo meriterebbe.

Massimo Cannoletta: la verità sull’addio a “L’Eredità”

Massimo Cannoletta è stato davvero l’uomo dei record durante il programma condotto da Flavio Insinna: ha partecipato a 51 puntate quando prima di lui il record era di 34 e vinto 8 delle 33 ghigliottine a cui è approdato. Ora è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo tanto che viene ospitato da programmi come quello di stamattina di “Ogni mattina in famiglia”. Durante il suo collegamento gli è stata posta la domanda di rito ovvero i motivi dell’addio a “L’Eredità”. Il campione ha dichiarato: “Conoscendo le logiche televisive, sapevo che era necessario un ricambio. Non volevo stufare il pubblico e non volevo rischiare di appesantire un programma che a me ha dato tantissimo”.

Tiberio Timperi ha infine mandato in onda il momento del programma de “L’Eredità” quando Massimo Cannoletta commosso ha lasciato per sempre il programma.