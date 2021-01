Michela Persico super seducente sul pavimento, che spettacolo-FOTO

La Persico scatta una foto allo specchio mentre è seduta per terra, il web impazzisce per la sua bellezza

Michela Persico scatta una foto allo specchio in ginocchio, appare bellissima in un outfit total black. Ieri ha festeggiato l’anniversario di fidanzamento con Daniele Rugani, 5 anni insieme. Ad aver coronato il loro amore è stato l’arrivo del loro primo figlio Tommaso, nato pochi mesi fa. I due al momento si trovano in Francia perché Rugani è stato preso a giocare nella squadra del Rennes. La Persico ha ironizzato scrivendo che nel 2021 le feste vanno ancora festeggiate rigorosamente a casa.

Un anniversario romantico in Francia per la Persico e Rugani

Per il loro anniversario, Michela Persico e Rugani hanno organizzato una cenetta romantica a casa tra petali di rosa e palloncini. Un’altra presenza in casa ieri sera, era lo chef che i due hanno assoldato per una cena perfetta come al ristorante. Hanno scelto la cucina asiatica per festeggiare, quindi tanto sushi e tempura. La Persico ha anche mostrato nelle stories la torta a forma di cuore con scritto “Buon anniversario amore mio” in francese. In due pare si siano stabiliti bene in Francia, hanno già trovato i vari punti di riferimento per la cucina e anche la pasticceria.

La Persico fa avanti e indietro dalla Francia all’Italia e viceversa per lavoro. In questo periodo infatti ha partecipato a diverse trasmissioni e shooting per la linea di bikini con cui collabora da anni, la Miva beachwear. Ha scattato moltissimi shooting per questo marchio e ha anche ideato diverse collezioni, per cui poi a posato. L’abbiamo poi vista ospite a Tiki Taka recentemente, a dicembre.

Lei che di calcio se ne intende, perché oltre ad essere fidanzata con un calciatore ha anche condotto per parecchio tempo il programma 7 gold che tratta proprio di calcio. Lei è infatti fondamentalmente una giornalista sportiva. Tuttavia recentemente ha rivelato di voler cambiare lavorativamente parlando, e provare nuovi orizzonti lontani dal calcio.