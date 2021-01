Omicidio a Santo Domingo: cadavere di un’italiana nel frigo, l’indagine

E’ stato ritrovato a Santo Domingo il cadavere dell’italiana Claudia Lepore in un frigo. Insieme a lei un’amica ora sotto inchiesta

Il 21 gennaio in un’abitazione a Santo Domingo è’ stato ritrovato il cadavere di un’italiana in un frigo. La vittima è la cinquantanovenne Claudia Lepore di origine carpigiana che si trovava in quel posto insieme alla sua amica e socia Ilaria Benati. Insieme avevano aperto nel 2009 un bed and breakfast proprio lì in quel luogo afrodisiaco, dove si è consumata la tragedia. A dare l’allarme della scomparsa di Lepore è stata la collega modenese Benati.

Omicidio a Santo Domingo: com’è morta Claudia?

Il cadavere di Claudia Lepore è stato ritrovato dentro ad un frigorifero nella sua abitazione nella zona residenziale di Bavaro, vicino alle spiagge di Punta Cana e sarà l’autopsia ad affermare se sia morta assiderata. Secondo le prime indagini, sembra che la vittima sia stata messa lì dentro dopo essere stata violentata e ci sia rimasta per tre giorni. Ora al centro dell’inchiesta ci sono la collega Ilaria Bevati, Jacopo Capasso, immobiliarista sempre in località Bavaro e ad Antonio Lantigua alias El Chino considerato l’autore materiale dell’omicidio, già in carcere. Il movente sarebbe riconducibile a motivi economici.

La confessione di Antonio Lantigua

Intanto arrivano le prime informazioni dai giornali locali. Sulla rivista online Bavarodigital sembra che Antonio Lantigua, quarantasei anni, il primo indagato già in carcere, ieri abbia confessato di essere stato assunto per commettere il sanguinoso atto da chi voleva impossessarsi dei beni della vittima.

“L’ho uccisa per 200mila pesos”, avrebbe rivelato dopo che gli inquirenti hanno trovato messaggi sospetti su WhatsApp pare indirizzati anche a Ilaria Benati che si dice innocente.