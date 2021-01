Paola Turani continua a far impazzire i suoi numerosissimi followers: la 33enne ha condiviso una serie di foto favolose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Paola Turani è una modella e inflencer bellissima e ricca di fascino. La nativa di Bergamo è diventata popolare postando scatti da capogiro sui social network. La 33enne è particolarmente seguita su Instagram: il suo account vanta ben 1,6 milioni di followers. La classe 1987, ogni giorno, condivide post e stories incredibili in cui mette in mostra la sua avvenenza.

Paola, anche oggi, ha deliziato il suo pubblico con una serie di scatti da applausi. I suoi occhi sono semplicemente incantevoli e il suo sguardo ipnotizza gli innumerevoli ammiratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Jolanda De Rienzo, nuovo look e scollatura esplosiva: meravigliosa – FOTO

Paola Turani, la serie di foto è favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE –> Miriana Trevisan, la visuale dall’alto mostra un décolleté pazzesco, assurda – FOTO

Paola, poco fa, ha condiviso una serie composta da quatto magnifiche fotografie. I suoi occhi, dotati di un colore magnifico, lasciano tutti a bocca aperta. Il trucco mette in risalto la bellezza e i lineamenti del suo viso. Le sue labbra carnose non passano di certo inosservate.

“Qualche scatto del trucco di ieri! Quanto mi è piaciuto questo look! Ero indecisa sulla foto di copertina… vostra preferita tra le 4?!”, ha chiesto ai suoi followers attraverso la didascalia. Il post ha già raccolto 134mila cuoricini e tantissimi commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Paola, qualche settimana fa, mandò in estasi i suoi fan piazzando le sue splendide gambe in bella vista: ogni contenuto che lei condivide in rete ottiene sempre un ottimo riscontro e colleziona numeri pazzeschi.