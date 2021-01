Serena Rossi stupenda e sorridente lancia il suo appuntamento – FOTO

Serena Rossi come sempre bellissima e sorridente. Torna su Instagram e delizia il suo pubblico con la sua classe ed eleganza

Serena Rossi torna su Instagram in tutto il suo splendore. La bella e brava attrice è tornata anche sul piccolo schermo con una nuova serie tv. La vediamo in queste settimane su Rai 1 nei panni di Mina Settembre, un’assistente sociale dalla vita lavorativa e privata altalenante. Sul lavoro cerca di risolvere sempre i problemi degli altri, nella vita privata prova a ricominciare.

Tenace ma anche dolce e fragile, Mina Settembre è divisa tra due uomini, il suo ex marito e l’uomo che incontra sul lavoro, l’affascinante ginecologo del consultorio dove lei lavora impersonato da Giuseppe Zeno. Affianco a loro anche altri nomi della fiction Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone e molti altri.

La fiction è già un successo e tutti amano Mina Settembre grazie alle impareggiabili performance che come sempre Serena Rossi ci regala.

Serena Rossi e la sua Mina Settembre, sorriso a mille

E proprio a Mina Settembre fa riferimento Serena Rossi nel suo ultimo post su Instagram. La spumeggiante attrice, nel pieno della sua bellezza, dà appuntamento a domani sera quando su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata della fiction che la vede protagonista.

“Domani sera abbiamo un impegno insieme… già segnato in agenda?” scrive a corredo della foto che la immortala nel pieno della sua bellezza e solarità.

Sorride Serena Rossi guardando di lato, con i capelli legati che mostrano la bellezza del suo viso e del suo sorriso. Camicetta azzurra con maniche a sbuffo e fiocco al collo, jeans denim e nulla di più.

Il suo pubblico la celebra e le manda tantissimi complimenti per la sua bravura. “Sicuramente domani sera abbiamo preso un appuntamento io, te e Zeno 😍😂. Non mancherò di certo io! Troppo bravi siete, non solo voi, ma tutto il cast ❤️🔝😘” scrive una utente, e molti altri a seguire, celebrando anche le bellezze della città dove la fiction è girata: “Non vedo l’ora di vederti e vedere la nostra meravigliosa Napoli 😍😍”.