Il consiglio dell’influencer Sonia Lorenzini: ecco l’outifit da indossare tutti i giorni, è un mix tra comodità ed eleganza.

Dopo la sua partecipazione al programma Mediaset di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, diventa un‘influencer di successo. Nonché modella, la giovane ventinovenne di origini mantovane è nata sotto il segno dei Pesci, ed ha poi partecipato alla scorsa edizione del reality del Grande Fratello Vip. Ad entrambe le sue apparizioni sul piccolo schermo deve una grande dose della sua odierna notorietà. Ma scopriamo insieme adesso il successo e le peculiarità dei suoi contenuti sul web.

Sonia Lorenzini: la comodità che mantiene eleganti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

L’ultimo scatto di Sonia appare più come un consiglio. Un opzione da tenere in conto soprattutto per tutti coloro che, pur prediligendo la comodità, non vorrebbero mai rinunciare alla propria eleganza. Si tratta di un outfit già testato ed all’epoca vigorosamente apprezzato della celebre cantante Fergie, la meravigliosa voce femminile dei Black Eyed Peas.

Sebbene quella dell’influencer resti comunque una trasposizione del primo look, e dunque non una creazione originale, si può ammettere che pur scegliendo altri colori e modificando alcuni dettagli, sembra rendere ugualmente la stessa idea. “Un mix tra sporty ed eleganza“, precisa infatti la modella nella sua didascalia. “Un outfit che gioca con colori neutri e naturali e da poter indossare in ogni occasione“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

I dettagli che fanno la differenza rispetto alla prima proposta anni 2000? Pare che siano proprio i suoi boots. “Gli immancabili boots, un must di cui ormai non possiamo più fare a meno”. E poi ancora: “E come vi accennavo […] il 2000 sta tornando e con me non poteva mancare l’iconica Prada a tracolla“.