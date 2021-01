Test Psicologici: quali sono i vantaggi e le funzionalità, spiega la dottoressa

La Dottoressa Irene Barbruni fornisce delle preziose indicazioni riguardanti le funzionalità ed i vantaggi dei test psicologici.

Nonostante esistano una moltitudine di test psicologici differenti, da utilizzare a seconda dell’esigenza, la Dottoressa Irene Barbruni spiega innanzitutto quali sono le motivazioni che spingono un essere umano a sottoporsi a tale indagine sul suo inconscio. Ne esistono prevalentemente due: la prima riguarda l’ambito giuridico, qualora sussista ugualmente l’esigenza da parte di un’autorità al fine di stilare un repertorio psicodiagnostico; la seconda per le più svariate ragioni, per cui bisogna inquadrare nel quantitativo minore di tempo possibile lo stato psicologico di colui o colei si sottoponga al test.

I testi psicologici sono innanzitutto degli strumenti utilissimi che reagiscono in base agli impulsi e ai collegamenti proveniente dalla mente dell’interessato. La finalità ultima è di giungere in possesso di un quadro d’insieme abbastanza nitido e razionale della persona che si sottopone al test, per questo motivo solitamente si utilizza una procedura standard adattabile su qualsiasi individuo.

Test Psicologici

Per accedere alle informazioni inconsce della persona che si sottoporrà al test bisogna sapere le differenti tipologie esistenti. In primis vi sono i test di intelligenza. Quei test che misurano le potenzialità specifiche del soggetto. I test clinico-diagnostici ed infine i test sulla personalità. Molto spesso a dare risultati certi ci si basa sulla reattività del soggetto, e spesso sulla qualità del suo operato, piuttosto che sulla quantità.

Infatti, se ci si concentra maggiormente sull’analisi e lo studio della personalità, mantenendo un campione standard da sottoporre, talvolta la produzione propria dell’individuo risulta essere molto più utile di una semplice domanda su “cosa sia giusto o cosa sia sbagliato“.

Nello stesso modo i test psicologici sottoposti ai bambini poggiano le loro basi proprio sul potere rivelatore dell’inconscio. Ciò avviene tramite la libertà a cui il soggetto viene predisposto e preparato ad agire, manifestando così il suo inconscio. Ad esempio nel C.A.T., utilizzato appositamente per l’infanzia, viene richiesto di elaborare un racconto.