Udinese-Inter, le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino della partita valida per la 19esima giornata di Serie A Udinese-Inter, appena terminata

La partita della Dacia Arena tra Udinese e Inter è finita 0-0. All’8′ è stato annullato un gol ai neroazzurri: Lautaro involato da un passaggio profondo di De Vrij calcia in porta da posizione irregolare. Durante la prima frazione di gioco gli uomini di Antonio Conte hanno tirato verso la porta solo 6 volte, un record negativo che non detenevano dalla partita contro il Verona. Al 23′ ci riprova Lautaro che approfitta di un errore di Becao e tira forte ma Musso si supera e gli nega la rete del vantaggio. Al 29′ è la volta di Barella che tira un destro forte al volo da fuori area e per poco non segna.

LEGGI ANCHE -> Serie A, Roma-Spezia il tabellino e le pagelle della gara

Udinese-Inter, le pagelle e il tabellino della gara

LEGGI ANCHE -> Napoli, Koulibaly e Mario Rui: un gesto da manuale del calcio

Il secondo tempo inizia a ritmo basso con l’Udinese che si fa vedere nelle ripartenze e l’Inter che controlla. Barella fa buon gioco e favorisce spesso i compagni come al 60′ quando prova a crossare per Lautaro che per poco non ci arriva. I neroazzurri ci provano con un diagonale di Hakimi che esce di poco al 75′. All’80’ un debole tiro di Sensi non impensierisce Musso.

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; Becao 5,5, Bonifazi 6,5 (63′ De Maio 6), Samir 6,5; Stryger Larsen 6 (78′ Nuytinck s.v.), De Paul 6, Arslan 5,5 (33′ Walace 6), Pereyra 5,5, Zeegelaar 6 (78′ Molina s.v.); Lasagna 6, Deulofeu 6 (63′ Mandragora 6). All. Gotti 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Bastoni 5,5; Hakimi 5, Barella 5,5, Brozovic 6, Vidal 5,5 (70′ Sensi 6), Young 5,5 (70′ Perisic 6); Lukaku 6, Lautaro 5,5 (70′ Sanchez 6). All. Conte 6

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: –

Ammoniti: Arslan (U), Samir (U), Bastoni (I), Zeegelaar (U), Sensi (I)

Espulsi: Conte (I)

Migliore in campo: Musso

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La squadra ospite nel finale di partita fa possesso palla mentre gli uomini di Gotti sono tutti a protezione della propria area. Al 90′ viene espulso Antonio Conte per proteste verso l’arbitro.