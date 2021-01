Verissimo, puntata 23 gennaio tutta al femminile: le super ospiti

Oggi, sabato 23 gennaio, Verissimo si tinge di rosa e Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio alcune note donne dello spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Torna con un nuovo appuntamento questo pomeriggio Verissimo, per una puntata tutta al femminile. Silvia Toffanin avrà modo di accogliere nel suo salottino alcune note donne del mondo dello spettacolo, pronte a raccontare le loro storie. Non mancheranno emozioni ed esclusive, così come divertimento e spensieratezza. Tutti ingredienti che caratterizzano uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Diamo uno sguardo alle ospiti che saranno presenti in studio.

LEGGI ANCHE -> I Soliti Ignoti ed Eleonora Daniele: cosa è successo alla presentatrice

Anticipazioni Verissimo: tutte le ospiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin, le lacrime in studio per la storia d’amore più importante

Per la prima volta insieme a Verissimo ci saranno Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che presenteranno il loro singolo “Pezzi di cuore“. Dieci anni di amicizia e due carriere che si sono spesso incrociate ma che solo ora hanno dato vita a un progetto condiviso. Le due artiste si racconteranno e riveleranno nuovi dettagli sul loro ultimo lavoro. Presente anche Cristina Chiabotto che parlerà del magico momento che sta vivendo. L’ex Miss Italia ha infatti da poco annunciato la sua prima gravidanza. Attraverso un post condiviso su Instagram ha fatto sapere che insieme al compagno Marco Roscio diventerà presto genitore.

Debutto nel salotto di Silvia Toffanin per Elisa Isoardi che reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle pensa ora al futuro, lavorativo e privato. Si racconterà per la prima volta a Verissimo dove non mancheranno le domande sulla sua vita sentimentale. Presente anche Barbara De Rossi, l’attrice aggiornerà il pubblico sui suoi progetti e ripercorrerà la sua storia.

Infine particolarmente attesa l’intervista ad Asia Argento che presenterà la sua autobiografia, “Anatomia di un cuore selvaggio“. Ci sarà modo di affrontare alcune delle tematiche tratte dal libro che descrivono momenti difficili della vita dell’attrice. Emergono infatti nuovi dettagli del suo passato come le violenze subite dalla madre e da un secondo regista, dopo Harvey Weinstein. A Verissimo parlerà di Rob Cohen, il regista di Fast and Furious, accusato di averla drogata e stuprata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Una puntata quella di questo pomeriggio che si prospetta ricca di emozioni. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle ore 16.