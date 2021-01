X Factor, rivelato un nuovo nome come sostituto di Cattelan

Dopo dieci anni Alessandro Cattelan ha lasciato il timone di X Factor e il toto nomi su chi prenderà il suo posto continua: l’ultima indiscrezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Lo aveva lasciato intendere più volte che fosse arrivato il momento di chiudere un capitolo e durante la finale di X Factor Alessandro Cattelan ha comunicato la sua decisione al pubblico. Dopo dieci anni ha infatti deciso di lasciare la conduzione del talent, con grande dispiacere dei telespettatori. Sembra difficile immagine X Factor senza Cattelan, nonostante già nell’ultima edizione il pubblico abbia avuto un assaggio dopo la sua breve assenza causa Covid. Se per il presentatore è tempo di voltare pagina e focalizzarsi su nuovi progetti, per qualcun altro potrebbe arrivare una grande occasione. Chi prenderà il suo posto? Sembra essere questa la domanda più gettonata tra gli appassionati del reality.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin, le lacrime in studio per la storia d’amore più importante

Tra i papabili nomi spunta Lodovica Comello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍿Lodovica Comello🍿 (@lodocomello)

LEGGI ANCHE -> Torna Italia’s Got Talent, le primissime anticipazioni

Il toto nomi continua e l’ultimo a spuntare è quello di un volto noto al pubblico di Sky. Si tratterebbe infatti di Lodovica Comello, presentatrice di Italia’s Got Talent. Mentre si prepara a dare il via alla nuova edizione che partirà mercoledì 27 gennaio ha avuto modo di rispondere alle voci che la vedrebbero in lizza per sostituire Alessandro Cattelan a X Factor.

In un’intervista a Blogo ha fatto sapere di essere una grande fan del talent e di seguirlo sempre con molta passione. Alla domanda diretta se ci siano possibilità di vederla alla sua conduzione ha risposto: “Io ancora non so nulla. Non so se decideranno di chiamarmi, di contare su di me“. Se lo abbia fatto per sviare le voci o se al momento non ci sia davvero nulla in programma non è dato saperlo, tuttavia Lodovica ha confermato la sua disponibilità. “Sono qui, sono in attesa, se sarà sarò onorata della proposta“, ha sottolineato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍿Lodovica Comello🍿 (@lodocomello)

Tra le ipotesi diffuse c’è anche quella secondo la quale Sky vorrebbe puntare su un volto nuovo, forse meno conosciuto, ma che possa attrarre il pubblico più giovane. Su chi ricadrà la scelta finale?