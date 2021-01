Adolescente scappa con l’influencer incontrata su Tik Tok: “L’ha plagiata” – Video

Una 16enne di Firenze abbandona tutto per seguire l’amica influencer 17enne. I genitori: “È stata plagiata”. Nelle chat una scoperta scioccante

Da dieci giorni non si hanno più notizie di una 16enne di Reggello, in provincia di Firenze. Si è allontanata da casa il 14 gennaio, senza soldi e senza documenti, portando con sé solo il tablet del fratello e non il proprio cellulare.

L’unica traccia è il biglietto lasciato alla madre: “Mami scusami, ma non mi sento tanto bene. Starò bene o da papi o da un’amica. Appena trovo un telefono ti chiamo. Scusami, ti amo”. Ha telefonato domenica scorsa al padre, per dirgli che stava bene e che sarebbe tornata il lunedì, dopo che il giorno prima aveva allo stesso modo rassicurato il fratello. Da quel momento però la ragazzina è sparita nel nulla. Le telefonate, tracciate dagli inquirenti, sarebbero partite dal cellulare dell’amica, una giovane influencer.

LEGGI ANCHE -> Nuova tragedia legata a TikTok, 17enne muore schiacciato sotto un treno

Social e bullismo: la 16enne scomparsa è stata plagiata dall’influencer?

LEGGI ANCHE > Bambina morta per sfida su Tik Tok, il padre rivela: “Mi ha chiesto la cintura”

La 16enne sarebbe fuggita insieme ad un’influencer 17enne di Tik Tok, a sua volta scomparsa dalla provincia di Pisa. Una giovane star dei social con alle spalle episodi di bullismo: in passato avrebbe costretto un disabile a spogliarsi su Instagram. E proprio dai social arrivano le uniche notizie sugli spostamenti delle due ragazze, che continuano a postare foto online. Un viaggio che finora ha toccato Verona, Novara, Milano, Torino, Bologna, da sole in treno.

“Abbiamo paura che la sua amica l’abbia plagiata – racconta il padre della 16enne – e magari l’abbia coinvolta in qualcosa di molto brutto, ben più grande della sua età e maturità”. Durante l’ultima telefonata al padre infatti la ragazzina “ha detto che non dovevamo cercarla. La sua voce sembrava impastata, diversa. Ho avuto paura che fosse stata drogata“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La scoperta scioccante: le foto spinte delle minorenni in chat

La madre ha poi raccontato tutto il suo sconcerto quando ha scoperto sul cellulare della figlia “gruppi Whatsapp in cui l’influencer 17enne adescava altre ragazzine, le convinceva a inviare foto spinte. Non so a che scopo, se per guadagnare più follower, per bullizzarle o per altri fini. Ma ho paura che mia figlia possa essere stata indotta a fare qualcosa di cui potrebbe non rendersi conto fino in fondo”.

Secondo la testimonianza della madre, la ragazzina non stava passando un periodo facile. “Era già scappata di casa, ma solo per qualche ora: non si era mai allontanata da Firenze. L’altra l’ha portata in giro, in alberghi e ristoranti di lusso, le ha fatto fare la bella vita. È stata plagiata, forse con la promessa di diventare ricca o chissà che altro“.