Alberto Clementi, culturista morto a 49 anni: ucciso dalla cocaina

Alberto Clementi era un campione di bodybuilding mancato a dicembre scorso all’età di 49 anni. Il decesso è dovuto per via di un’overdose di cocaina.

Stroncato dalla cocaina. Alberto Clementi, campione di body building, si era spento tra l’11 e il 12 dicembre scorso. Durante la notte un malore l’ha colpito nell’appartamento della fidanzata, situato in una palazzina al terzo piano, che lo ospitava da un mese. Nel bagno dell’appartamento, situato a Caorle, si è sentito male. Non sentendolo più, la compagna ha tentato di forzare invano la porta. A seguito dell’arrivo dei soccorritori Alberto è stato trovato seminudo in una pozza di sangue. Sulla lavatrice era posta la dose di cocaina che ha spento per sempre il culturista. Un dramma accaduto nella città balneare veneziana intorno alle 2 di notte. Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenute anche le forze dell’ordine di Portogruaro.

Dall’autopsia è emerso che Clementi è morto per via di un’overdose di cocaina. La notizia è stata riportata dal Gazzettino insieme alla ricostruzione della vicenda. Nell’appartamento erano stati ritrovati anche diversi farmaci e integratori.

Stroncato dalla cocaina: l’esito dell’autopsia

Su incarico dell’autorità giudiziaria, l’anatomopatologo Antonello Cirnelli ha eseguito l’autopsia. L’arresto cardiocircolatorio è stato determinato da un’emorragia portando al decesso del body builder. Ora le investigazioni sono alla ricerca dallo spacciatore che ha venduto la cocaina a Clementi. Sembrerebbe che il culturista non fosse solito ricorrere alla sostanza. Era molto attento alla cura del corpo, fondamentale per il suo mestiere.

A Caorle il campione gestiva una palestra. Alle spalle aveva una carriera di successi nazionali e internazionali. Era noto per il suo altruismo e gentilezza. E’ a Barcellona che nel 2001 sfondò con la partecipazione ai mondiali della World Body Building Association.