Amadeus e la verità nascosta mai rivelata: “Si, è il mio dramma”

Mentre i preparativi per il Festival di Sanremo sono avviati, Amadeus è in fibrillazione e si confessa a cuore aperto, “Non so farlo…”

Le polemiche sull’imminente Festival di Sanremo 2021 sono ancora tante durante la crisi sanitaria. Molti vorrebbero che questa edizione fosse rimandata, troppo complicato organizzare tutto seguendo le disposizioni imposte dal Governo per evitare contagi.

Eppure Amadeus non ci sta, lui ha portato più volte come esempio “Sanremo Giovani” che si è svolto in tutta tranquillità senza problemi di alcuna sorta, con una buona disposizione degli ambienti è possibile tenere la kermesse senza dover slittare al 2022 come molti stanno invece ipotizzando.

Secondo il direttore artistico è importante che il Festival non sia blindato, questo significa che il pubblico ci sarà, si parla di circa 380 persone in platea, distanziate e giornalisti in un numero prestabilito e con effettuazione del tampone obbligatorio. Staremo a vedere cosa deciderà il comitato organizzativo nei prossimi giorni.

Amadeus si confessa ai fan, cosa non sa fare l’amato conduttore?

Intanto solo pochi giorni fa, il prefetto della città ligure “dei fiori”, Alberto Intini ha comunicato alla stampa: “Resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni, ma mi preme sottolineare un aspetto. Le regole sono chiare e Sanremo non sarà assolutamente un’eccezione”.

Mentre quindi si appresta alla sua seconda conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus si confessa a cuore aperto a “Tv Sorrisi e Canzoni” e ammette le sue colpe, non può saper fare tutto nella vita:

“Non so cucinare: è un dramma! Non sono per niente capace e, tra le altre cose, devo anche ammettere di essere particolarmente pigro quando si tratta di mettersi ai fornelli”. Povera Giovanna Civitillo, che si consola condividendo sui social una foto che li ritrae insieme al figlio Josè che ha festeggiato 12 anni, uno scatto stupendo che strappa un sorriso ai fan della coppia.