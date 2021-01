Anna Falchi prepara i followers, da restare incollati sul suo profilo! FOTO

La modella di origini finlandesi manda in visibilio tutti i suoi followers. “A buon intenditor poche parole…” scrive e si prepara per….

Anna Falchi è sempre più attiva sui social network, in particolare su Instagram e in particolare il week end. La bellissima showgirl è una nota tifosa della Lazio e ogni volta che la formazione di Inzaghi vince la partita lei si spoglia su Instagram.

Ormai è un rito dal quale non può più esimersi e che i fans acclamano a gran voce.

Nel pre partita prepara i tifosi biancocelesti (e non solo…), al belvedere che è pronta ad offrire ma per scaramanzia non dice niente.

Oggi la gara per i biancocelesti non è semplicissima, infatti affronteranno il Sassuolo all’Olimpico, ben messi anche loro in classifica e ad un solo punto di distacco dai biancocelesti.

Quindi Anna non vuole esporsi e nella didascalia scrive: “Che sia un weekend, come per me, celestiale ! A buon intenditor poche parole… #forzalazio #noilamiamoeperleicombattiamo“.

Lo scatto di Anna che anticipa quello più bollente

Intanto regala ai followers questo primo piano bellissimo. Indossa un dolcevita e una giacca, sicuramente una versione molto distante da quella che potremmo vedere in serata sul suo profilo. La gara dei biancocelesti si giocherà alle 18 e solitamente Anna attende solo il triplice fischio finale per deliziare i suoi followers con tanta bellezza.

Uno sguardo ‘celestiale’ il suo: occhi azzurri penetranti e viso d’angelo. Sempre bellissima e i tifosi sono pronti, non aspettano altro che vedere la Lazio vincere e rimanere ammaliati dalle sue forme prorompenti.

Un regalo che risulta essere senza dubbio sempre gradito…