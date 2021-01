Antonella e la sfida su TikTok, il risultato dell’autopsia: “Morta per asfissia”

Sono stati resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo di Antonella Sicomero, la bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok è deceduta per asfissia

I risultati dell’esame autoptico svolti sul corpo di Antonella Sicomero hanno accertato che la bambina è morta a causa di un’asfissia. La piccola di Palermo era giunta all’Ospedale dei Bambini del capoluogo siciliano giovedì scorso in condizioni gravissime. Inutile quindi lo sforzo dei medici nel tentativo di salvarla. L’ipotesi più accreditata che è al vaglio degli inquirenti è che Antonella sia morta dopo essersi legata una cintura al collo per partecipare ad una challenge su TikTok. A quanto pare lo scopo dell’assurda sfida era quello di resistere più a lungo possibile senza riuscire a respirare. Lo scopo della Polizia è innanzitutto di verificare se la piccola possa essere stata indotta a prendere parte alla sfida. Ecco perché la priorità nelle indagini è quella di ottenere prove attraverso i suoi profili social. Antonella era infatti inscritta a Facebook, You Tube e TikTok.

Le indagini sulla morte di Antonella dopo una sfida su TikTok

Stando anche alle dichiarazioni dei genitori, comprensibilmente stravolti da quest’assurda vicenda, le indagini stanno cercando di accertare l’esistenza di qualcuno che possa aver spinto Antonella verso quest’insana sfida. La difficoltà maggiore che si è presentata agli inquirenti è il riuscire a sbloccare il cellulare della piccola alla ricerca soprattutto del suo ultimo video. Al momento la Procura dei minorenni ha aperto contro ignoti un’indagine ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. “Antonella era una bambina serena e buona – ha raccontato il padre della piccola – non riesco a capire cosa possa esserle successo“.

Intanto dopo l’assurda scomparsa di una bambina il Garante della Privacy ha predisposto il blocco di Tik Tok per tutti quei profili dei quali non è possibile accertare l’età degli utenti.