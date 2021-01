Aurora Ramazzotti: i due lati più esposti al sole, “che bambola” – FOTO

La figlia d’arte Aurora Ramazzotti sta crescendo a vista d’occhio ed alcuni sapienti dettagli ne sono la prova.

Ventiquattro anni compiuti da poco più di un mese, e nella vita di Aurora Ramazzotti sembra che qualcosa stia cambiando. La giovane ed intraprendente conduttrice continua la strada nel mondo dello spettacolo seguendo le orme dei suoi genitori. La bellissima showgirl Michelle Hunziker ed il cantautore Eros Ramazzotti. Oltre alle sue doti dimostrate a più riprese sul piccolo schermo, Aurora riscuote un certo successo anche come influencer. Ed è proprio da questo suo ultimo interesse che si evincerebbero alcuni preziosi dettagli. Delle “sottigliezze” sul suo repentino cambiamento di rotta.

Aurora Ramazzotti e quei due lati, sempre esposti al Sole

Che Aurora stia crescendo ormai è un dato di fatto, eppure chi riesce a ricordare le vecchie copertine di alcune riviste avrà in mente il suo viso ancora di bambina, raggiante come quello della mamma. Adesso però nonostante sia sulle soglie dell’età adulta, ed i suoi lineamenti assomiglino ora molto più a quelli di donna che di una bambina, Aurora sembra non perdere quell’espressione di eterna fanciulla.

A testimoniarlo sono i suoi ultimi due scatti pubblicati su Instagram, nel primo con i raggi del Sole alle sue spalle, la giovanissima showgirl è stata immortalata in un’espressione molto neutra ma divertita, mentre la situazione sembra avere un qualcosa di giocoso. In questo caso, da questo lato, si può constatare come pur crescendo è vero che in si resta sempre gli stessi. Ed in questo lei è la vera bambolina.

Nella seconda istantanea, stavolta con il Sole in pieno viso, ha un’aria diversa, un po’ altrove, forse verso l’ormai imminente maturità. Eppure i suoi ammiratori oltre ad esprimere i loro apprezzamenti al post potrebbero davvero cogliere l’occasione stavolta, riprendendo le storiche note di Frank Buscaglione in Che Bambola.