Barbara D’Urso e “l’importanza del bacio”. Poi mostra il suo lato A – FOTO

Stavolta la conduttrice Barbara D’Urso è stata presa pesantemente di mira dai fan/hater per uno scatto troppo modificato sui social

Sempre irriverente e sfacciata, la conduttrice Barbara D’Urso con 2,8 milioni di follower di Instagram, è una delle donne della televisione italiana più seguite da sempre.

La sua conduzione è in questi anni sempre nel centro del ciclone per gaf in diretta e scivoloni che a volte fanno ridere i telespettatori ma che comunque alzano l’audience e fanno ottenere alla casa Mediaset sempre indici di ascolto altissimi.

Barbara D’Urso, i fan si scatenano con gli insulti

“L’importanza del bacio 💋 #colcuore ❤️” scrive Barbara mentre si mostra in versione gold mentre si scatta un selfie davanti ad una tela che rappresenta due bocce che schiudendosi si danno ad un bacio passionale. Lo scatto è molto bello perché riprende i toni dei capelli di Barbara che in primo piano e occhi felici immortala la scena, ma i fan non sembrano apprezzare stavolta la sua figura e la incalzano in commenti molto aggressivi.

“Si ma non c’è bisogno di filtri…ti storta la faccia e non ti si può guardare…ma perché fate sti casini…peggiora”, “Occhi di gatto…viso di ceramica…tutto artefatto…”, “Giusto qualche filtro”, “Ma che faccia hai!!! Sembri di plastica!!!”, e “Ancora la gente la sostiene, Ma possibile che a 64 anni ha un viso neanche una ragazzina di 13 anni così tirata? Vergognati! 🤡”.

Insomma un’ecatombe di insulti verso la conduttrice che non ha mai nascosto ai fan di ricorrere ai filtri per ritoccare le sue foto postate sui social. Vedremo se le prossime saranno diverse oppur scateneranno ancora l’ira funesta dei fan.