Le Biden girls sono le Bridgerton dei nostri tempi? Icone di stile con i colori della moda 2021

La famiglia Biden fa già tendenza: le Biden girls sono icone di stile del 2021 e indossano i colori che dettano il trend dell’anno!

Dopo l’abito Schiaparelli Haute Couture di Lady Gaga e l’outfit interamente Chanel di Jennifer Lopez nell’esibizione che l’ha vista cantare l’Inno Nazionale, ora concentriamo l’attenzione sulle Biden Girls. Non meno degne di nota, infatti, le nipoti di Joe Biden e la figlia Ashley Biden, con i loro look armonici e monocromatici.

Ci hanno mostrato di saper seguire le tendenze, ispirate sicuramente dalla nonna Jill Biden e i suoi eleganti cappotti. Sono già entrate nei nostri cuori, queste Bridgerton della nostra epoca, con le loro allegre e sintoniche tonalità.

La foto che avete appena ammirato mostra l’intera famiglia Biden davanti alla statua di Abraham Lincoln al Lincoln Memorial, in occasione dell’evento Celebrating America.

E’ uno scatto che pone fine ad una giornata che resterà nei loro cuori per sempre e che introduce nei nostri queste nuove icone di stile, grazie al loro essere perfettamente in linea con le tendenze moda 2021.

I colori del fashion 2021 indossati dalle Biden Girls

Le ragazze sono accomunate dalla decisione di indossare outfit con un colore unico, da quelli della cerimonia di inaugurazione a quelli cocktail che concludono in bellezza la giornata.

Colori tendenza 2021: l’outfit di Jill Biden

Un colore abbastanza ricorrente, quello scelto dalla First Lady in entrata Jill Biden. Durante l’Inauguration Day ha sfoggiato il Blu Navy in un outfit firmato dalla designer emergente americana Alexandra O’Neil, fondatrice del marchio Markarian.

Così come per la scelta del cappotto viola il giorno precedente, Jill Biden sostiene e dona fiducia ai brand in avvio e il cui ideale di base è quello dell’ecosostenibilità.

Un colore dal significato molto determinato: fiducia, sicurezza, stabilità, ecco cosa dichiara Jill Biden come promessa per gli anni successivi.

Colori tendenza 2021: l’outfit di Ashley Biden

Ecco una seconda tonalità di blu: più scuro, con una declinazione Navy. La figlia di Jill e Joe Biden lo indossa in un look ton sur ton che coinvolge anche guanti in pelle e mascherina.

Così come la tonalità scelta dalla madre, anche questo formale colore vuole trasmettere un senso di stabilità ed equilibrio.

Colori tendenza 2021: l’outfit di Naomi Biden e quello di Finnegan Biden

Forse seguendo la stessa scelta di Jennifer Lopez e di Kamala Harris con il suo tailleur bianco sfoggiato nel suo primo discorso da vicepresidente, il look total white firmato Adam Lippes indossato da Naomi Christina Biden vuole ricondurre ad un omaggio alle suffragette.

Invece, la 22 enne figlia di Hunter Biden e nipote del nuovo Presidente degli Stati Uniti, ha indossato un cappotto color cammello firmato Brandon Marxwell.

Colori tendenza 2021: l’outfit di Natalie Biden

Nipote sedicenne di Joe Biden, Natalie ha indossato un look total pink perfetto per la sua età, con un cappotto firmato Lafayette 148 New York.

Per l’evento serale che ha posto fine a questa giornata di celebrazioni, le Biden Girls hanno cambiato look, pur restando nella scelta del monocromatico.

Colori tendenza 2021: il look di Jill Biden per l’evento serale

Un look appositamente realizzato dalla casa di moda Gabriela Hearts per la First Lady in entrata. Si tratta di un abito avorio con ricamo floreale abbinato ad un cappotto in cashmere che richiama le stesse tonalità e decorazioni.

La casa di moda ha postato sul profilo ufficiale Instagram i dettagli dei capi, spiegando come il motivo floreale rappresenta unione e rinascita.

Colori tendenza 2021: le Biden Girls durante l’evento serale

Come ci mostra questa foto che vede la famiglia Biden a raccolta in occasione dell’evento serale post cerimonia d’Inaugurazione, le ragazze hanno scelto tonalità diverse per i loro look eleganti.

In prima fila, Ashley Biden sfoggia la sua scelta di rigore e formalità: un tailleur firmato Ralph Lauren.

Avete già notato l’elemento più bizzarro di questa immagine?

Ebbene, Maisy Biden indossa un abito Rodarte ma abbinato ad un paio di chunky sneakers del brand Nike. In fin dei conti, l’importante è sentirsi a proprio agio.

Natalie Biden ha optato per il giallo con un abito tempestato di paillettes e firmato Markarian, lo stesso marchio che aveva scelto Jill Biden per il suo precedente outfit Blu Navy.

Invece Finnegan Biden si mostra in una splendente tonalità arancio con un abito midi a tubino con le spalline a fiocco abbinato ad elegantissime décolleté nere. Anche quest’abito è firmato Gabriela Hearts.

Look assolutamente impeccabili quelli scovati dal fashion radar durante la cerimonia d’Inaugurazione di Joe Biden il 20 Gennaio. Le Biden Girls sono ufficialmente entrate nella lista delle icone di stile e possono esserci di grande esempio per la scelta dei colori più trendy di questo 2021.