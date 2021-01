Carlo Conti ad Affari tuoi, la battuta iniziale per rompere il ghiaccio

Affari tuoi. Ospite dell’ultima puntata del programma di RaiUno è stata una coppia della provincia di Lodi. Grande simpatia di Carlo Conti

Il sabato sera di RaiUno si colora con la simpatia del conduttore Carlo Conti al timone di una versione particolare del longevo e fortunato programma Affari tuoi, conosciuto popolarmente come il gioco dei pacchi. La novità consiste nell’avvicendarsi come come concorrenti delle coppie di fidanzati, prossimi al matrimonio. La versione Viva gli Sposi darà loro, infatti, la possibilità di guadagnare un bel gruzzolo per un montepremi massimo di 300mila euro ma non solo: potranno “costruire” una lista nozze inedita e ricchissima con tanti regali originali.

I “pacchisti” che sveleranno i premi di volta in volta non sono rappresentanti sconosciuti delle 20 regioni d’Italia, stavolta sono personaggi famosi a cui sono affidati due misteriose scatole a testa.

Affari tuoi – Viva gli sposi. Carlo Conti scherza con la coppia in gara

La puntata del 23 Gennaio ha visto gareggiare una coppia simpaticissima di Zelo Buon Persico (Provincia di Lodi – Lombardia) che si sposerà dopo la prossima estate. I ragazzi, Elena e Jacopo, si conoscono fin dai tempi della scuola anche se il loro amore è scoccato in un secondo momento. Frequentavano lo stesso istituto anche se non erano compagni di classe. S’incrociavano solamente nei corridoi durante le pause.

I loro destini si sono incrociati nuovamente da adulti, complici i social network che li hanno fatti ritrovare, il loro amore è divampato in un secondo momento. “Ti ha corteggiato molto?” – ha chiesto Carlo Conti ad Elena. “In realtà non tantissimo, il giusto” – ha detto sorridendo la futura sposa. “Non è stato un colpo di fulmine, all’inizio non mi piaceva molto. A scuola lo chiamavo per farlo girare perché piaceva a una mia compagna, non a me”.

“Sul lago di Como è scoccata la scintilla che è diventata una fiamma” – ha detto poi il conduttore. I giovani in gara convivono da anni e hanno già una bimba di tre anni, Marlene, che li ha guardati da casa in compagnia della nonna.

Gli ospiti vip della serata sono stati: Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Madalina Guenea, Andrea Delogu, Serena Autieri, Nino Frassica, Massimo Lopez, Gabriele Cirilli, Sergio Friscia, Ubaldo Pantani.

I futuri sposi hanno portato a casa il premio da 25mila euro per continuare la loro vita insieme.