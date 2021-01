Carlo Conti e il suo guadagno in Rai : lo stipendio che fa girare la testa

Ecco alcune curiosità sull’intero guadagno del conduttore Carlo Conti: uno stipendio che farebbe facilmente girare la testa.

L’amato conduttore televisivo di origini fiorentine, Carlo Conti, è reduce di una carriera incredibilmente prolifera ed appagante. Moltissimi i programmi in cui la sua conduzione si è dimostrata impeccabile ed in seguito, grazie al successo ricevuto, è stata riproposta. Come accadde con Festival di Sanremo in cui cooperò in vece di direttone artistico e di conduttore per ben tre annualità consecutive e più precisamente dal 2015 al 2017. Da qui sorgerebbe la curiosità degli spettatori: se si procedesse ad un calcolo fondato a quanto ammonterebbe il capitale dello showman italiano? Pare che si aggiri ad una cifra con almeno sei zeri al suo seguito.

Carlo Conti: le ipotesi ed ancor di più la verità

Nonostante i suoi spostamenti da una trasmissione all’altra, Carlo nel corso degli anni non ha mai rinnegato la sua fedeltà alla Rai. E, dal canto suo, pare proprio che la televisione di Stato abbia saputo ricompensare degnamente il conduttore. Nel continuare il suo percorso, quest’anno alla guida dello show televisivo di Tale e Quale, ed in passato in trasmissioni di altra risonanza come quella di Miss Italia, Conti è di certo tra i volti più pagati della rete.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ed alla sua esperienza dopo essere risultato positivo al Covid-19, e la sua volontà di non esprimersi mai direttamente sui suoi guadagni, pare che ugualmente il suo stipendio sia molto simile a quello percepito da Fabio Fazio, attualmente sulle vette degli ascolti nazionali.

Dunque per concludere l’ammontare nella sua totalità, almeno secondo le ultime voci circolate in tal merito, sfiorerebbe i 2 milioni di euro l’anno. Una cifra tra l’altro molto simile, ed indubbiamente meritata, a quella che è regolarmente destinata al conduttore di Che Tempo Che Fa.