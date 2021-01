La modella Claudia Romani sfoggia le sue preziosità scegliendo quella che è la prospettiva in spiaggia meglio illuminata dal sole.

La trentottenne modella italo-americana, Claudia Romani, resta un’icona di bellezza in tutto il mondo. Soltanto quindici anni fa, quindi quando la giovane modella era ancora ai suoi esordi di carriera, la Danimarca l’ha inserita nella lista delle cento donne più sensuali del mondo. Di origini italiane, precisamente nata nella città abruzzese dell’Aquila, Claudia decide poi di trasferirsi definitamente nel 2010 negli Stati Uniti d’America. Da allora la sua vita e la sua popolarità è andata sviluppandosi per lo più a Miami, in Florida.

Claudia Romani sorprendente in spiaggia come nello Spazio

Da poco condiviso con i suoi ammiratori, l’ultimo scatto di Claudia su Instagram riscuote in una sola notte, avendo come riferimento temporale il meridiano di Greenwich, la bellezza di oltre 13mila apprezzamenti. La modella mostra una serie di suoi scatti sulle spiagge statunitensi quasi deserte sfoggiando il miglior sorriso di sempre, ed al contempo un décolleté meraviglioso.

Gradevolmente abbronzata, in piena forma ed agilissima, ecco i tre aggettivi per descrivere il recente modus operandi della stravagante Claudia, specialmente in un’atipica giornata invernale. Per concludere la parentesi estiva lei stessa poi chiederà, servendosi della didascalia al post, il parere dei suoi follower.

Quale scatto vi piace di più?: “1, 2, 3, 4, 5 or 6? 🌱 💚”? “Chiunque dovrebbe indossare @shopbasicvegan .. Un mondo senza animali abusati è un mondo migliore per tutti noi… […] Grazie di cuore @basicveganbitch per i bellissimi top ed anche per la meravigliosa iniziativa che avere iniziato a portare avanti!!! 🌱💚“