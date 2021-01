Claudia Ruggeri ruggisce con un body che ti stende: che bombe – FOTO

“Miss” Claudia Ruggeri “sentenzia” il pubblico di Instagram con una posa al telefono affascinante: che spettacolo

Claudia Ruggeri ha dato dimostrazione di non conoscere alcun “freno” alla propria intimità. La “Miss” della tv sta ultimando il suo aspetto fisico, all’ombra di performances incontenibili su Instagram. I fan gliene sono assolutamente grati e lei continua a regalare spettacoli da capogiro.

Senza i propri sostenitori son sempre “tempi morti” per lei, soprattutto in questo periodo di “magra” consolazione televisiva. Ecco dunque lasciarsi liberamente andare a scatti roventi e pieni di ammirazione. La “Miss” di “Avanti Un Altro”, celebre game show, condotto da Paolo Bonolis ha pagato le conseguenze del virus che preoccupa la popolazione.

Le riprese son ferme e non si sa quando e se riprenderanno, per un 2021 che non solo per lei sembra sia mal indirizzato verso rosee prospettive. Ma Claudia ha deciso di non arrestare la sua “corsa” all’ultimo scatto vertiginoso; ecco perchè il profilo social della Miss è in fortissima ascesa nelle ultime ore

Claudia Ruggeri, un risveglio domenicale a luci soffuse: che bombe!

Nella maggior parte delle regioni italiane, questa domenica non è certamente iniziata nel migliore dei modi. A far da padrone alle temperature climatiche sono le piogge torrenziali, che accompagnano i cittadini, verso una giornata triste e deprimente.

Ecco che la “Miss” Claudia Ruggeri vi porta in “seno” alle su pose effervescenti e regala le “carte” del buon umore, per dare un senso alla giornata. La Miss di “Avanti Un Altro”, nonostante il “fermo” professionale ha pensato bene di dedicarsi esclusivamente ai social network. Su Instagram, il maggiore successo, per un pubblico che sogna in grande, di fronte alle pose ammirevoli della Ruggeri.

Non c’è alcun segnale che possa fermare l’esuberanza fisica della “velina” della Mediaset, neanche nell’ultima apparizione, dove appare in un contesto ambientale a “luci soffuse”.

“Una buona domenica…al telefono” e in contatto con i follower dai cuori forti, che non possono trattenere il respiro di fronte all’incontenibilità delle curve, che difficilmente trattengono la loro esuberanza, racchiuse in un body a “fiori”, che mette kappaò la “platea”.

E voi invece, cosa ne pensate dell’eccedenza fisica di Claudia Ruggeri. La confermereste la “Miss” in assoluto di Instagram?