Coppia scomparsa a Bolzano: nel registro degli indagati iscritta un’altra persona

La Procura della Repubblica di Bolzano, ha iscritto nel registro degli indagati un’amica di Benno Neumair, il figlio della coppia scomparsa lo scorso 4 gennaio.

Proseguono le indagini degli inquirenti legate alla scomparsa della coppia di professori di Bolzano Peter Neumair e Laura Perselli. La Procura bolzanese ha iscritto nel registro degli indagati l’amica del figlio dei due coniugi, il quale risulta essere indagato per l’omicidio dei genitori e l’occultamento dei loro cadaveri. La donna è indagata per favoreggiamento, poiché gli inquirenti ritengono che abbia aiutato Benno Neumair nelle ore successive alla sparizione dei due professori.

Coppia scomparsa a Bolzano, prosegue l’inchiesta: indagata l’amica del figlio per favoreggiamento

Un altro tassello si aggiunge all’inchiesta sulla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i due professori in pensione scomparsi da Bolzano lo scorso 4 gennaio. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati un’altra persona, dopo il figlio Benno che è indagato per duplice omicidio e occultamento di cadaveri. Si tratta, come riporta la redazione del quotidiano Alto Adige, di un’amica del 30enne accusata di favoreggiamento. La stessa donna, che lavora come commessa in un negozio del centro di Bolzano, nei giorni scorsi si era presentata davanti agli inquirenti raccontando quanto accaduto la sera del 4 gennaio.

La commessa, riporta l’Alto Adige, avrebbe raccontato che la sera della scomparsa della coppia, Benno si era recato a casa sua e lei aveva lavato i suoi vestiti la mattina seguente. La donna ha, inoltre, consegnato questi vestiti agli inquirenti che l’hanno iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento come atto formale. Adesso gli indumenti consegnati saranno sottoposti agli esami scientifici dei Ris dei carabinieri.

Intanto, vanno avanti le ricerche dei due coniugi che proseguiranno anche oggi. Le squadre impegnate nelle operazioni, come riporta l’Alto Adige, nella giornata di ieri, sabato 23 gennaio, hanno setacciato il fiume Adige concentrandosi in particolare sulla diga Mori, ma senza esito. Le ricerche sono affidate agli specialisti dei vigili del fuoco e i carabinieri.