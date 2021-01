Cristina Chiabotto supera il Covid e svela il sesso del figlio

Dopo aver superato il Covid, Cristina Chiabotto ha raccontato la propria gravidanza a Verissimo, svelando il sesso del nascituro

L’ex miss Italia, che è al sesto mese di gravidanza, si è aperta con i telespettatori nel salotto di Silvia Toffanin. Cristina Chiabotto, che aspetta il primo figlio dal marito Marco Roscio, ha ammesso di aver trascorso periodi estremamente difficili. “Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid“, ha svelato al showgirl a Verissimo, pur chiarendo di non aver avuto complicazioni. Ora, la coppia non vede l’ora di conoscere il piccolo in arrivo. Cristina, pronta al lieto evento, ha anche svelato in diretta il sesso del nascituro.

Cristina Chiabotto, la rivelazione: “Sarà una femminuccia”

L’ex miss Italia diventerà presto mamma per la prima volta, e di una bellissima femminuccia. Cristina, che si trova al sesto mese di gravidanza, ha trascorso gli ultimi mesi in un clima di angoscia ed agitazione. Dopo aver contratto il Covid, la showgirl ha infatti dovuto rispettare un mese di quarantena. E, in merito al sesso del nascituro, questo è quanto svelato a Verissimo: “Per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo“.

D’altronde, il virus non è stato clemente con la sua famiglia. Lo scorso maggio, il Covid ha infatti causato la morte della nonna della showgirl. L’ex miss Italia, fortunatamente, è riuscita a superare indenne anche questa prova. “Nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera“, ha affermato nel salotto della Toffanin.

Ora, la Chiabotto ed il marito Marco Roscio attendono solamente di conoscere la loro figlia. La coppia si è sposata nel 2019, dopo un anno di fidanzamento. Precedentemente, Cristina ha avuto una relazione di ben dodici anni con l’attore Fabio Fulco.