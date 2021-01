Elena Santarelli, poco fa, ha condiviso sul suo account Instagram un paio di fotografie bellissime in cui indossa un vestitino da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena Santarelli è una showgirl e conduttrice molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. Il suo successo è testimoniato anche dai suoi numeri sul web: il suo account su Instagram, ad esempio, vanta ben 1,8 milioni di followers. La nativa di Latina, che ha partecipato anche come concorrente al reality ‘L’isola dei Famosi’, è nota per aver presentato programmi come ‘BravoGrazie’, ‘Glob-L’osceno del villaggio’ e ‘Plastik-Ultrabellezza’.

La Santarelli è attivissima sui social network: la 39enne ama pubblicare scatti prorompenti in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. Il suo fisico è decisamente incantevole, così come le sue forme.

Elena Santarelli magnifica in primo piano: vestito scosciato e forme da capogiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena, poco fa, ha condiviso un paio di scatti stupefacenti su Instagram. La nativa di Latina indossa un vestito scosciato e dei stivali magnifici: le sue gambe sono sempre un bel vedere. La classe 1981 è in splendida forma e le sue curve continuano a far impazzire i followers. Il suo viso è di una bellezza più unica che rara e le sue labbra sono decisamente irresistibili.

“Stasera ho lasciato i leggings e la felpa nell’armadio”, ha scritto nella didascalia. Il post ha raccolto 12mila cuoricini in meno di un’ora e tantissimi commenti. Ogni singolo contenuto che la bella conduttrice posta sul web ottiene sempre un ottimo riscontro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Elena, qualche settimana fa, lasciò i fan a bocca aperta pubblicando una fotografia pazzesca in cui piazzò le sue meravigliose gambe in primissimo piano.