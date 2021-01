Eva Henger e l’amore della sua vita, che bei baci – VIDEO

Eva Henger riempie di gioia i follower dell’amore con uno scatto estivo, in compagnia del dolcissimo amore della sua vita: “Baci”

La splendida attrice a “luci rosse” e di fama nazionale, Eva Henger acquisisce un’insolita sobrietà e inizia a dare spettacolo in un ambiente piuttosto familiare. Dopo aver lottato con le “unghie e con i denti” per cercare di strigliare la figlia Mercedesz dalle “grinfie” del fidanzato, Lucas Peracchi, ora ha deciso di mettersi il cuore in pace e continuare la sua “dolce” vita, nel segno di mamma e personaggio social “bollente”.

Durante gli scatti su Instagram e in genere sotto i riflettori riesce sempre a “strappare” i meritatissimi applausi. A fronte di una bellezza che ancora abbonda, in maniera costante di luce propria, nonostante il tempo scorra anche per lei. Non si nota alcun segno di ingiuria estetica, lasciata dal tempo e come lei poche altre possono vantare di questa speciale caratteristica

Eva Henger, scambio di effusioni e abbracci “legali” con una persona davvero speciale

Dopo aver tentato invano di riportare Mercedesz Henger sulla buona strada, Eva ha deciso di prendere la via della libertà. Gli svariati tentativi e doveri di mamma, ora hanno spostato l’attenzione verso un’altra persona, in questo momento, più importante della sua vita.

Si tratta della “pargoletta” di casa Caroletti, ovvero la piccola Jessica, primogenita avuta in coppia con Massimiliano. Quest’ultima sembra aver catturato davvero tutte le attenzioni di Eva, che ora è impegnata più che mai a fare la madre a 360 gradi, anche un pò nel segno di un riscatto meritato e per dimostrare a tutti l’affetto che magari avrebbe potuto dare ad altri componenti della propria vita…

Ogni riferimento è puramente casuale, ma non per Jessica, che in questo momento ama condividere bellissimi momenti con mamma Eva. L’amore della sua vita è riempita di baci e abbracci in un sequel di 4 foto, che ritraggono mamma e figlia scambiarsi coccole ed effusioni d’amore all’interno di una piscina idromassaggio.

La vita di Eva Henger, dunque sembra abbia cambiato definitivamente registro. E voi, invece siete d’accordo con le sue scelte…d’“amore di mamma”?