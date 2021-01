Eva Henger da capogiro, vestitino cortissimo e stivali con tacco – FOTO

Eva Henger è sempre attivissima sui social network: l’ex star dei film a luci rosse ha condiviso anche oggi una foto pazzesca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger è sempre una donna bellissima e avvenente. La nativa di Gyor, dopo aver incantato i fan con calendari sexy, sta conquistando anche il mondo dei social. L’ex stella dei film a luci rosse, nonostante gli anni che passano, è sempre in splendida forma e il suo fisico continua a far sognare gli ammiratori.

Eva è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 1 milione di followers. I suoi numeri crescono giorno dopo giorno. L’attrice ungherese, poco fa, ha pubblicato l’ennesimo scatto da capogiro, lasciando tutti a bocca aperta.

Eva Henger da capogiro, vestitino cortissimo e tacchi: uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, anche oggi, ha fatto impazzire i suoi fan con una foto straordinaria. L’ex attrice indossa un vestitino cortissimo con gambe da favola in bella mostra. La 48enne ha ai piedi dei stivali spettacolari con tacco. Il suo viso, invece, è magnifico come sempre.

“Voglio che la mia vita sia un torrente fertile che attraversa la terra con gioia”, ha scritto la nativa di Gyor anche in lingua inglese. L’immagine ha già raccolto 4mila cuoricini in meno di mezz’ora e tanti commenti: i fan stanno inondando il post di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, qualche settimana fa, mandò in tilt il mondo dei social network condividendo una foto incredibile in cui indossava un body versione Natalizia che mise in risalto le sue curve fenomenali.