Fabrizio Frizzi non si dimentica: in Tv il racconto che ha commosso tutti

Fabrizio Frizzi. La conduttrice Elisa Isoardi è stata ospite di Verissimo e ha raccontato il dolce ricordo dell’ uomo che ha segnato la sua carriera

Ospite della puntata di sabato 23 Gennaio di Verissimo è stata la conduttrice Elisa Isoardi, che si è raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin. Ultimamente è stata protagonista della quindicesima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle. Purtroppo una distorsione alla caviglia le ha causato non pochi problemi, costringendola a ritirarsi alla settima puntata. Grazie ad un ripescaggio è riuscita a concludere la sua esperienza nel tv show condotto da Milly Carlucci, arrivando addirittura in finale.

Davanti alle telecamere di Mediaset ha ripercorso parte della sua carriera non celando anche particolari della sua vita privata. Senza filtri ha parlato della sua storia con il leader della Lega, Matteo Salvini, definendolo “la storia più importante” avuta fino ad ora. Attualmente single, ha il cuore aperto all’incontro di un nuovo amore.

Sognava di fare l’insegnante da ragazzina, poi la scuola di teatro, però, le ha aperto nuove prospettive e le ha fatto capire che forse il suo destino l’avrebbe condotta verso una professione diversa, legata al mondo dello spettacolo.

Fabrizio Frizzi. Elisa Isoardi: “Era sempre il primo a mandarmi un messaggio”

A 18 anni l’esperienza con Miss Italia, iscritta al concorso da sua madre, l’ha portata a ottenere la fascia di Miss Cinema. Avviene così l’incontro che la cambia per sempre.

Presentatore del concorso all’epoca era il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi. “Era un uomo incredibile” – dice la Isoardi a Silvia Toffanin.

“Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega. Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui. Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare”.

Elisa Isoardi considera Fabrizio Frizzi un po’ il padrino della sua carriera, iniziata grazie al concorso di bellezza ma che poi l’ha portata alla partecipazione in trasmissioni celebri come Linea Verde, Uno Mattina e, ovviamente, La Prova del cuoco, che ha concluso lo scorso giugno.