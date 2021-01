GF Vip, Dayane Mello gela il web con le offese horror: è da squalifica. La modella ieri sera si è sfogata con i suoi compagni contro Tommaso Zozi, lasciandosi andare a parole tremende

Dayane Mello è una delle concorrenti più forti di questo Grande Fratello Vip, avendo due Paesi dalla sua parte: un po’ di fans in Italia e il Brasile intero che la vota. Tommaso Zorzi non vincerà questo programma come tutti sperano che accada, perché il Brasile è troppo grande per poter competere. D’altronde, però, le frasi che ha detto ieri sera Dayane sono davvero da squalifica e potrebbero salvare il calcio d’angolo questo ultimo step del Grande Fratello, le ultime settimane che portano alla finale del programma.

Dayane Mello gela il web con le frasi contro Tommaso Zorzi: “Malato mentale”

CONTINUIAMO A CONDIVIDERE QUESTO VIDEO RAGA NON OUO PASSARE INOSSERVATO @GrandeFratello #TZVIP pic.twitter.com/iW7lKv6lUm — sophia ⋆ 55% (@lvpinsbb) January 24, 2021

Dayane, infatti, ieri sera ha sbottato dicendo delle cose tremende sull’altro concorrente. “Ora mi metto anche io a fare la malata mentale” ha esordito così. Poi ha continuato, facendo un chiaro riferimento a Tommaso che ieri sera è stato male e a cui il GF ha messo la musica che piace a lui per farlo riprendere un po’. “Era una bella serata e mettono la musica per far divertire gli altri e se ne fregano di noi, solo perché ha crisi d’ansia e i suoi problemi mentali, a me non va bene. È una festa dove dovrebbe essere divertimento per tutti ma poi uno si sente male e lo assecondano solo perché è Tommaso Zorzi“.

A riguardo si è espresso anche Gabriele Parpiglia, che ha twittato scrivendo che le frasi di Dayane sono da squalifica tanto quelle di Filippo Nardi.