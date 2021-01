Gioielli fai da te: come realizzare preziose creazioni in poche semplici mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare dei bellissimi gioielli fai da te. Cosa usare e come procedere per realizzare delle ottime creazioni!

Tra le passioni femminili più diffuse ci sono sicuramente i gioielli. Non ha importanza se nuovi,

costosi, alla moda oppure presi in umili negozi, i gioielli sono degli elementi davvero indispensabili per

renderci uniche nello stile.

Tuttavia, in giro non si trovano sempre gioielli che riescano a soddisfarci in

tutto e per tutto e, molto spesso, il gioiello che piace è molto costoso. Per fortuna, però, potete

ricorrere al fai da te per ricreare dei gioielli davvero simili ai gioielli dei sogni. Avete una buona manualità? Allora non vi resta che dare libero alla creatività.

Non c’è niente di più appagante che riuscire a creare con le proprie mani qualcosa di unico. Non vi scoraggiate se i primi tentativi non vi soddisferanno, anche perché è la pratica che fa l’artista. Pian piano, anche voi affinerete la vostra tecnica!

Quale materiale usare?

Per prima cosa dovete decidere il materiale da usare. Abbastanza semplice da maneggiare e soprattutto

trovare è sicuramente il rame. Per acquistarlo, potete recarvi semplicemente in un negozio di

ferramenta e comprare anche delle tronchesine e pinze per andarlo a modificare.

Una soluzione molto semplice, soprattutto per iniziare, è avvolgere il filo di rame una pietra colorata. Realizzate, poi, all’estremità del filo un piccolo occhiello, in modo far passare il cordoncino del ciondolo.

Basterà giusto un pò di impegno per creare dei gioielli davvero sofisticati.

Molto carina come idea è anche riciclare del materiale per creare gioielli personalizzati. Infatti vi basterà, ad

esempio, conservare e riutilizzare dei bottoni dei vestiti, che ormai non usate più, e realizzare anche delle

collane davvero uniche. Vi basterà procurarvi un filo di nylon e dei piccoli gancetti che vi serviranno per la

chiusura.

A questo punto,non dovrete far altro che inserire i vostri bottoni nel filo di nylon ad uno ad uno e

bloccarli con dei piccoli nodini in modo che non si sovrappongano. Questa idea molto semplice vi darà dei

risultati davvero stupefacenti.

Creare gioielli fai da te in legno

Se, invece, siete più esperte e avete una buona manualità, potete optare per dei gioielli con il legno. Il

legno è davvero adatto per creare dei gioielli davvero unici. Tuttavia per maneggiare il legno ci vuole una

buona manualità.

Potete creare un paio di orecchini, comprando un foglio di compensato in un semplice

negozio di bricolage e tagliarlo utilizzando delle forme semplici come un quadrato.

Potete usare anche uno stampo su un foglio di carta, in modo da seguire i contorni per essere quanto più precisi sul foglio di compensato.

Una volta ottenuto il vostro quadrato di legno, non dovrete far altro che andare a levigare i

contorni con della carta vetrata. Al termine di tutto vi basterà praticare un piccolo foro e andare ad

inserire un gancetto per poterli applicare alle vostre orecchie.

Per un tocco ancora più personalizzato dovrete andare a dipingere secondo la vostra fantasia. Potete utilizzare anche dei colori acrilici.