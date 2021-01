Marco D’Amore, divenuto conosciuto per Gomorra, da dieci anni è fidanzato con la bellissima Daniela Maiorana. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco D’Amore (@damoremarco)

Successi lavorativi e personali. Marco D’Amore non solo ha realizzato il grande sogno di diventare attore e regista ma ha anche una bellissima compagna. Divenuto famoso a seguito del ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra è anche il regista della famosissima serie. Dalla quarta stagione ha preso mano alla sua conduzione. Sul grande schermo ha esordito nel 2019 nella pellicola L’Immortale recitando nel ruolo di protagonista.

Se della sua carriera si conosce molto, Marco è molto riservato in merito alla sua vita personale. Intollerante al gossip, da anni si accompagna con la bellissima Daniela Maiorana. I due formano una coppia affiatata da dieci anni.

LEGGI ANCHE > Salvatore Esposito, piovono baci per l’attore di Gomorra: lo SCATTO dolcissimo

Marco D’Amore innamorato più che mai: chi è la sua compagna

LEGGI ANCHE > Gomorra 5 (attenzione Spoiler) Genny svela come sarà la stagione

Bionda e bellissima. La fidanzata di Marco D’Amore, Daniela Maiorana è un’imprenditrice di Caserta. Non si sa molto in merito alla sua figura. Secondo alcune voci i due si sarebbero innamorati negli anni della scuola. Per via del lavoro la Maiorana non può allontanarsi spesso da Caserta. Per questo Marco fa avanti e indietro tra la città campana e i set sparsi per l’Italia.

Nonostante la riservatezza durante un’intervista a Diva e Donna Marco ha svelato alcuni dettagli della loro relazione: “Quando ci siamo messi insieme io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi e le dissi ti chiamerò tutti i giorni. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati. È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli”, il commento dell’attore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco D’Amore (@damoremarco)

Intanto entro maggio si concluderanno le riprese della quinta stagione di Gomorra. E’ da settembre che hanno preso il via i lavori sul set.