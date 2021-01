L’influencer ed ex opinionista di Uomini e Donne pubblica un selfie in cui si sfoga con i fans, ma l’occhio cade sul prorompente davanzale!

Nel selfie Karina ha un provocante rossetto rosso ed una scollatura da capogiro: impossibile non notarla!

Sulla didascalia scrive: “Ormai sono in casa da mesi e mesi, alterno tute ai pigiami, il massimo che indosso sono i completi sportivi per allenarmi“.

E ancora: “Oggi tutti i giorni sono uguali, è come se il tempo si fosse fermato“.

La Cascella ha ottenuto più di 16.000 like e 360 commenti in due ore.

Tutto ciò che ancora non sai su Karina Cascella!

Durante un’intervista a Cronacaqui, la Cascella racconta di aver rifiutato molte opportunità per stare accanto a sua figlia: “Sono stata chiamata per l’Isola. Sono andata al colloquio e ho detto di no perché non lascio mia figlia da sola per mesi. E chi la segue per i compiti?“.

E ancora: “Lei è al primo posto, la carriera viene dopo. Io la penso così, ma rispetto le colleghe che puntano prima di tutto sul lavoro“.

Parlando invece del suo rapporto con i social, Karina esordisce così: “Condivido le mie emozioni, pubblico pure foto con mia figlia“.

E per concludere: “Ho Instagram, un blog non lo apro perché è troppo impegnativo e il tempo libero non voglio passarlo incollata a uno schermo. La vita preferisco viverla“.