Keira Knightley: il disagio ed il definitivo “No alle scene di sesso”

L’attrice britannica Keira Knightley non girerà più scene di nudo o di sesso nei suoi prossimi film: la drastica decisione.

La carriera dell’attrice londinese, Keira Knightley, si costruisce su due binari. Da un lato è costellata da grandi successi e soddisfazioni, dall’altro da drammi e ad alcune incomprensioni. Non a caso lei stessa ha da sempre interpretato ruoli femminili dal forte temperamento, a volte contraddittori, ispidi ma tutti con la volontà di una donna che può farcela fare anche da sola. A partire dal 2012 anno in cui si calerà nei panni della protagonista del romanzo omonimo di Lev Tolstoj, Anna Karenina oppure in quelli di Elizabeth Bennet, dall’opera letteraria di Jane Austen, fino ad arrivare ad i suoi ultimi progetti. Una personalità che appare costantemente alla ricerca della propria indipendenza e non solo quando si tratta di finzione.

Keira Knightley: il suo “No” alle scene di sesso

La decisione dell’attrice giunge come un fulmine a ciel sereno sui quotidiani britannici. Il suo improvviso e deciso “no” a future scene di sesso in presenza di un regista uomo non ammetto ripensamenti. A spiegare il perché della sua nuova convinzione è la stessa Keira, che approfondirà la questione spiegandone i motivi più fondamentali. Si tratta di una proposta che aveva già in mente da un po’ di tempo, e che dopo la nascita della figlia Delilah ha reciso di portare a termine.

Lei crede che sia più giusto condividere un momento di tale intimità, che si tratti di una scena d’amore come di una storia di “maternità e accettazione” per quel che riguarda il proprio corpo, allora sarebbe meglio che la regista sia in questo caso di sesso femminile. Con il suo pensiero però Keira non vuole estremizzare, non si tratta di un rifiuto imprescindibile, ma più di un’accurata riflessione.

Ha poi precisato come ultimamente si sentiva molto più a disagio nel dover interpretare una scena d’intimità, soprattutto sotto gli occhi in un certo senso “accecati” dalla basilare dose di lussuria. “Non mi interessano“, ha però ribadito in conclusione: “mi sento molto a disagio” riferendosi anche ad uno sguardo che provenga da una regia maschile.