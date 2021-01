Laura Torrisi, bellissima su Instagram: “Nuda di tutto tranne che di amore…” – FOTO

Laura Torrisi, dopo la malattia torna su Instagram con lo scatto che fa sognare i fan. Che abbia un nuovo amore?

Laura Torrisi ha voglia di ritrovare la libertà, di rinascere dopo un periodo buio e difficile. Lo dichiara su Instagram con uno scatto romantico in bianco e nero, in riva al mare. Sceglie le parole della poetessa contemporanea Ana Luz Màrquez per dare voce ai suoi pensieri: “Non so se vivrò altre vite/ non so se sono morta di altre morti. So che in questa vita sono morta più volte/ e sono rinata altrettante”.

L’attrice siciliana, ma toscana d’adozione, ha condiviso solo poche settimane fa la sua lunga battaglia per ritrovare la salute. A Capodanno ha pubblicato sempre su Instagram diversi scatti della stanza d’ospedale nella quale era ricoverata. “Sono a casa finalmente e piano piano sto recuperando – ha poi confessato Laura – è l’ennesima battaglia contro endometriosi e leiomioma dell’utero“. Tanto che aveva ribattezzato il 2021 “l’anno della mia rinascita”.

La battaglia di Laura Torrisi contro la malattia

Dopo l’operazione sembra essere tornato il sereno, e Laura festeggia ballando sulla spiaggia, davanti alle onde. “Questa benedetta incertezza/ di sapermi viva qui e ora/ è il più grande dei tesori/ la più grande delle libertà”, scrive l’attrice. Ora che ha ritrovato il benessere Laura si dedicherà alla piccola Martina, 10 anni, avuta dall’ed ex compagno, il regista Leonardo Pieraccioni, con cui ha sempre mantenuto un ottimo rapporto.

Nella poesia scelta da Laura Torrisi per accompagnare lo scatto, però c’è anche una frase sibillina, “Nuda di tutto tranne che di amore”, e i suoi fan si interrogano: che la sua felicità sia dovuta anche ad un nuovo amore?

Da qualche tempo pare che l’attrice frequenti il cantautore salentino Antonio Aiello, ma la relazione non è ancora stata confermata dai due interessati. Secondo i beninformati, Laura e Antonio si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e il loro rapporto si sarebbe trasformato da amicizia a qualcosa di più solo in tempi recenti.