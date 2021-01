Le Donatella, sempre più belle: Silvia pazzesca, Giulia super sensuale – FOTO

Le Donatella si intrecciano e operano una “fusione” a sorpresa: Silvia e Giulia unite dalla stessa “dose” di sensualità e adrenalina

Il “duo” musicale de Le Donatella si fa sempre valere nell’ultimo periodo su social network. Le vite di Giulia e Silvia ormai camminano in parallelo, su un unico binario, ricco di sensualità e di un legame d’intesa, difficilmente scindibile.

La coppia sorelle-gemelle più glamour e amata del web e del mondo della musica sembra fatta apposta per creare empatia anche per coloro che nella vita hanno incontrato “guasti” d’amore o d’amicizia. Non a caso l’etichetta di “Terapiste” di Instagram le si addice nella maniera più giusta.

Sia Giulia che Silvia si intrecciano al punto giusto da rendere l’atmosfera attorno a se, sempre incandescente e adrenalinica. Proprio come entrambe appaiono durante le performances musicali. Da un pò di tempo a questa parte ad aggiungersi alla “compilation” di scatti davvero ammirevoli è la figlia di Silvia, “coccolata” e sempre al centro dell’attenzione e delle loro “pazze” iniziative

Le Donatella, Silvia e Giulia “on fire” su Instagram: “Tu, la parte migliore di me”

Sembrano trasportate dallo stesso “vento” di idee e di passioni, quali la musica e una sensualità, ogni giorno in fortissima ascesa. Così il duo Le Donatella celebra di continuo un’affinità di “gruppo” che difficilmente le separerà.

Le “Terapiste” di Instagram non conoscono freni nella professionalità, così come nella vita reale. Ad oggi hanno davvero tutto per “imporre” il loro dominio tra foto “bollenti” e scambi di intesa tra due sorelle davvero inseparabili. Intimi, vestitini e tacchi a spillo sono soltanto alcuni degli “ingredienti” per dimostrare una sensualità da capogiro.

“La parte migliore di me è stata sempre tua❤️”. Così il pensiero de Le Donatella è lo stesso in ogni luogo e in qualsiasi circostanza temporale. Anche stavolta, le due “temibili” sorelle del web hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan, che possono ammirarle in un abbraccio pazzesco e super sensuale.

Body al vento e sguardi seducenti per una Giulia e Silvia sempre più belle agli occhi “fulminanti” dei propri sostenitori che non smettono per un attimo di incitarle alla migliore performance