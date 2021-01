Mamma dà in adozione la figlia, dopo 50 anni la sconvolgente verità

Una mamma ha dato in adozione sua figlia avuta ad appena 14 anni: dopo 50 anni, quando ha deciso di mettersi a cercarla, ha scoperto la sconvolgente verità

Pauline Pedder è rimasta incinta quando aveva solo 14 anni e ha dovuto dare in adozione sua figlia per un grave dramma in famiglia. Dopo 50 anni la donna ha deciso di mettersi a cercarla e si è rivolta a un programma televisivo “Long Lost Family“. Durante lo show del Regno Unito, la conduttrice Davina McCall ha comunicato due importanti verità alla donna: sua figlia è stata ritrovata e la stessa ha seguito per anni la mamma sui social network. Pauline ha confessato di essere rimasta senza parole e con grande dispiacere ha anche detto di aver perso del tempo prezioso visto che avrebbe potuto riunirsi con Carol (questo il nome di sua figlia) anni prima.

La storia della mamma che ha dato la figlia in adozione 50 anni prima

Carol, che adesso ha 51 anni, ha detto di aver sempre pensato a sua madre biologica e con l’aiuto di una sua amica, l’ha trovata su Facebook ma per paura di un suo rifiuto ha seguito solo ciò che postava. Pauline (65 anni) a 14 anni è rimasta incinta così si è nascosta a casa del suo fidanzato per evitare di traumatizzare la sua famiglia. Suo padre però, scoperto tutto, le disse che non avrebbe dovuto portare lì il nascituro e non la fece uscire di casa. Pauline perse ogni traccia del suo fidanzato e, al momento del parto, i suoi genitori le fecero mettere al mondo la piccola in un ospedale privato.

Dopo soltanto 30 giorni la bambina di nome Louise fu data in adozione. Intanto Pauline pensava sempre a lei fino al giorno in cui ha deciso finalmente di cercarla. Ora le due donne avranno sicuramente tanto da dirsi per recuperare il tempo perso.