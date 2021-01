Mara Venier, imbarazzo in diretta. La conduttrice non sa che dire….

Nella puntata di Domenica In l’amatissima conduttrice Rai non sa come recuperare con il suo amico Franco Neri, ospite della trasmissione.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, si mostra sempre come una vera e propria padrona di casa durante il suo programma e difficilmente si trova in difficoltà. Per niente impostata, durante le sue conduzioni non segue nessun copione ed è proprio la sua spontaneità a fare breccia nel cuore degli spettatori.

Eppure oggi per un momento si è trovata spiazzata quando in studio era presente il suo amico Franco Neri.

L’intervista al comico di origini calabresi è risultata come una vera e propria chiacchierata tra amici di vecchia data ma una domanda a bruciapelo di Franco Neri ha destato preoccupazione sul volto della veneta.

Mara Venier rimane senza parole…

Tra una chiacchiera e una battuta con la conduttrice, Franco Neri fa una domanda alla Venier che la coglie impreparata. Le domanda perché non aveva ancora ricevuto l’invito per il suo matrimonio bis con Nicola Carraro.

La padrona di casa non sa che dire e si giustifica negando tale affermazione e sottolineando che l’invito era stato spedito rimanendo però raggelata e in evidente difficoltà.

Quando Franco Neri rincara la dose e ribadisce di non averlo mai ricevuto, Mara si trova con le spalle al muro affermando che effettivamente c’era stato un errore e una cinquantina di inviti erano stati persi tra cui quello dell’attore.

Si è salvata dunque in calcio d’angolo, Mara Venier nonostante gli attimi di imbarazzo.